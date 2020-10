Hamburg. Das alte Kohlekraftwerk Wedel, das weite Teile Hamburgs mit Wärme beliefert, sorgt unter den Anwohnern weiter für Unmut. Seit ein Gutachten im April zu dem Schluss gekommen ist, dass von dem Kohlemeiler eine „akute Gesundheitsgefahr“ ausgeht, hat sich am Hochufer der Elbe nicht viel getan. Der BUND Hamburg ruft daher für Mittwoch zu einer Protestaktion auf.

Kraftwerk Wedel sofort stilllegen?

Das Kraftwerk werfe "ätzende Partikel in die Luft, die bereits zu erheblichen Sachschäden geführt haben und die Gesundheit der direkten Nachbarn gefährden", teilen die Umweltschützer mit. "Trotz massiver Proteste hat der Betreiber, das stadteigene Unternehmen Wärme Hamburg, diesen Missstand bislang nicht abgestellt."

Der BUND und die Bürgerinitiative „Stopp – Kein Megakraftwerk Wedel“ wollen ab 12 Uhr direkt vor der Umweltbehörde (BUKEA) an der Neuenfelder Straße in Hamburg demonstrieren. Die Initiative fordert die sofortige Stilllegung des Meilers – und nicht erst wie geplant in fünf Jahren.