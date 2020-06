Richter bremsen Prisdorfer Gewerbegebiet aus

Verwaltungsgericht lehnt die Aldi-Erweiterung und das neues Zoofachgeschäft ab. Begründung: Der Standort darf nicht an Attraktivität gewinnen.

Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz steht vor einem leer stehenden Gebäude im Gewerbegebiet am Peiner Hag.

Prisdorf. Die Leerstände im Nahversorgungszentrum Peiner Hag in Prisdorf – sie werden bleiben oder sich noch vergrößern. Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat am Donnerstagnachmittag die Neuansiedlung eines Zoofachgeschäfts auf der ehemaligen Medimax-Fläche abgelehnt. Auch die Erweiterung des Aldi-Marktes ist laut den Richtern nicht genehmigungsfähig. Doch es gibt auch Hoffnung für bestehende Geschäfte: Drei Klagen der Stadt Pinneberg, die sich gegen die Umwandlung von Gewerbe- in Einzelhandelsflächen richteten, wies das Verwaltungsgericht ab.

Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Pinneberg und der Gemeinde Prisdorf um den Einzelhandelsstandort dauert schon seit mehreren Jahrzehnten an. Er hatte bereits begonnen, bevor 2003 auf mehr als 16.000 Quadratmeter Fläche ein Bau- und Gartencenter, ein SB-Kaufhaus nebst Getränkemarkt und eine Mall mit weiteren Dienstleistern eröffnete. Pinneberg hatte vergeblich versucht, das Großprojekt mit rechtlichen Schritten zu stoppen.

Und es ging Schlag auf Schlag weiter. 2004 baute Investor Lorenz Lüders eine Ladenzeile, in der Anbieter wie Aldi, der KiK-Textilmarkt und das Dänische Bettenlager ansässig wurden. Gegenüber entstand durch den Investor Horst Ickert, der auch das Marktkauf-Projekt gestemmt hatte, eine große Ladenfläche, in der sich der Elektronikmarkt Medimax (1095 Quadratmeter) und die Textilkette Takko (539 Quadratmeter) ansiedelten. Und 2014 wurde eine Gewerbehalle in den Sonderpostenmarkt Thomas Philipps umgewandelt, der 1640 Quadratmeter Verkaufsfläche hat.

2014 allerdings erwirkte Pinneberg ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Schleswig, das den für das Gebiet geltenden B-Plan 1 der Gemeinde Prisdorf für unwirksam erklärte. 2016 erlangte das Urteil Rechtskraft. Seitdem steht der Kreis, der in allen Fällen der Beklagte war, unter Zugzwang. Er untersagte Nutzungsänderungen wie für den Zoofachmarkt, er lehnte Anträge auf Erweiterung der Geschäftsfläche wie bei Aldi ab, und er schickte Thomas Philipps eine Nutzungsuntersagung, gegen die die Sonderpostenkette sofort gerichtlich vorging.

Bis auf das Verfahren zu Thomas Philipps hat sich die Zweite Kammer des Verwaltungsgerichts am Donnerstag in einer Sitzung mit allen anhängigen Klagen befasst und am späten Nachmittag auch Urteile verkündet. Die Klage der Ickert-Stiftung, die auf der seit 2014 leerstehenden Medimax-Fläche einen Zoofachmarkt ansiedeln wollte, wurde ebenso abgewiesen wie die Klage von Lorenz Lüders, der für seinen Mieter Aldi eine Erweiterung durchboxen wollte.

Laut den Richtern haben diese Vorhaben für sich genommen keine schädigende Auswirkung auf die Pinneberger Innenstadt. Allerdings würde durch die Umsetzung dieser Pläne die Attraktivität des Prisdorfer Gewerbegebiets steigen, was zu einer fortgesetzten Belastung der ohnehin vorgeschädigten Pinneberger Innenstadt führen würde.

Eine ähnliche Einschätzung hatten die Richter bereits 2016 abgegeben, als sie die Genehmigung des Sonderpostenmarktes durch den Kreis auf Klage der Stadt Pinneberg für unzulässig erklärten. Die Kammer stellte fest, dass diese Einschätzung bis heute weiter gelte. Pinneberg leide seit Langem unter Leerständen, ein Großteil der Kaufkraft der Bewohner fließe ins Umland ab. Die Corona-Krise trage ein Übriges dazu bei, dass keine Besserung zu erwarten sei.

Drei Klagen Pinnebergs, die aus den Jahren 2003 und 2004 stammten und sich gegen erteilte Baugenehmigungen etwa für die Ladenzeile wandten, wiesen die Richter ab. Nach damaliger Rechtslage sei die Stadt durch die Baugenehmigungen nicht in ihren geschützten Nachbarrechten verletzt worden.

„Dass wir jetzt alle schlauer sind, glaube ich nicht“, kommentiert Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz die Urteile. Er hält den seit Langem andauernden Rechtsstreit nicht für den richtigen Weg. „Wir würden gut daran tun, in Gesprächen mit der Stadt Pinneberg ein Einvernehmen zu erzielen“, sagt er. Man stehe bereits seit Längerem miteinander in Kontakt, die Stadt habe jedoch erst einmal die Urteile des Verwaltungsgerichts abwarten wollen.

„Man muss auf Augenhöhe miteinander reden, alles andere führt nicht zum Ziel“, meint Schwarz. Ihm wäre am liebsten, sich einmal die Frage zu stellen, was sich die Bürger wünschen. „Wir Kommunalpolitiker arbeiten ja eigentlich für den Bürger.“ Das Einkaufszentrum befinde sich seit 18 Jahren an dieser Stelle – und die Bürger würden es annehmen. „Warum muss man da versuchen, mit Rechthaberei etwas zu verändern?“ fragt sich der Bürgermeister.

Gegen die Urteile kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Antrag auf Zulassung der Berufung beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht gestellt werden.