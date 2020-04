Kreis Pinneberg. Die Coronakrise ist eines dieser Ereignisse, das sich ins kollektive Gedächtnis brennen wird – und an das sich unsere Kinder und Enkel ihr Leben lang erinnern werden. So wie es in der jüngeren Vergangenheit schon beim 11. September 2001 der Fall war. Oder beim Reaktorunglück von Tschernobyl, das sich an diesem Sonntag zum 34. Mal jährt.

Inhaltlich liegen Welten zwischen Tschernobyl und Corona. Die Ausgangslage im Frühling 1986 ist dennoch ähnlich der im Jahr 2020. Damals wie heute ist die Bevölkerung im Kreis verunsichert, greifen Angst um Gesundheit und Existenz um sich. Und Behörden stehen vor einer Bewährungsprobe: Wie gut können sie Krisenmanagement? Ein Blick ins Archiv dieser Zeitung.

6. Mai 1986, es ist ein Dienstag. „Tschernobyl“ wird erstmals auch auf regionaler Ebene ein Thema. Die damalige „Pinneberger Zeitung“ titelt: „Konfusion in der Kreisverwaltung“. Der Text ist aus heutiger Sicht eine Bankrotterklärung der Behörden, selbst wenn man sich daran erinnert, dass die Explosion in dem ukrainischen Atomkraftwerk überhaupt erst am 30. April in Deutschland bekannt geworden ist. Im Wortlaut heißt es:

Zehn Tage sind seit dem Reaktorunglück von Tschernobyl vergangen, da beginnen die Spitzen der Kreisverwaltung zu rotieren. Der Grund: In der Telefonzentrale laufen Dutzende von Anrufen besorgter Bürger auf, während der Kreis Pinneberg auf klare Anweisungen vom Kieler Sozialministerium wartet. Allenthalben herrscht Konfusion, der Leitende Kreisverwaltungsdirektor Jürgen Schob entrüstet sich: „Kiel hätte schon längst mit erforderlichen Anweisungen reagieren müssen.“ Fest steht, daß an zehn Punkten im Kreis Pinneberg die radioaktive Belastung der Luft gemessen wird, die Ergebnisse aber gehen direkt nach Kiel und konnten zunächst nicht abgerufen werden.

Unterdessen untersagt Schenefelds damaliger Bürgermeister Frank Mudrack der Bevölkerung auf Eigeninitiative, im Freien Sport zu treiben.

7. Mai. In der Titelzeile ist von „Angst im Kreis Pinneberg“ die Rede. Die Händler auf dem Pinneberger Wochenmarkt beklagen, dass niemand mehr Frischgemüse kaufe:

Die Verunsicherung bei Bürgern und Behörden über die Folgen des Kernreaktorunfalls von Tschernobyl hält auch im Kreis Pinneberg an. (...) Warnungen vor dem Verzehr von bestimmten Lebensmitteln und dem Betreten von Spielplätzen bis hin zum Schulfrei bei Regen in einigen Orten sorgen für zusätzliche Verwirrung. Derweil klagen die Händler auf dem Wochenmarkt über rapide Umsatzeinbußen.

9. Mai. Die Kreisverwaltung rät davon ab, Wasser aus privaten Brunnen zu trinken.

Zumindest in den Medien ist im Mai 1986 Schutzkleidung präsent. Spezialeinheiten messen auf einem Feld innerhalb der Sicherheitszone von Tschernobyl die Radioaktivität.dpapicture alliance / dpaNeue Empfehlungen in Sachen Strahlenschutz (...) sind vom Kieler Sozialministerium an die Städte und Gemeinden ergangen. Demnach sind weiterhin akute Gesundheitsgefahren nicht zu befürchten. Allerdings ist nicht auszuschließen, daß auch das Trinkwasser radioaktiv belastet wird.

Ein Landwirt aus Schenefeld, der 30 Milchkühe hält, klagt: „Wir haben keine Futtervorräte mehr.“

10. Mai. Landrat Jörn Alwes gibt Entwarnung: Die Radioaktivitätskonzentration in Luft und Wasser gehe zurück, die in Milch und „Bewuchs“ jedoch nicht.

14. Mai. Die Redaktion geht der Frage nach, ob sich ein Unfall wie in Tschernobyl auch in einem der damals fünf benachbarten Kernkraftwerke Stade, Brokdorf, Brunsbüttel, Krümmel und Unterweser ereignen könnte.

Die Pinneberger Zeitung ließ sich von der Kreisverwaltung den Katastrophenplan vorlegen. Er enthält Einzelheiten, die aufhorchen lassen: Den Alarm löst im Katastrophenfall der Landrat aus. Nur – das hat Tschernobyl gezeigt – der Landrat wußte zunächst nicht mehr, als Lieschen Müller eh’ schon bekannt war. (...) Beim Kreis Pinneberg wußte eben niemand die Situation einzuschätzen.

Das Sozialministerium sieht unterdessen keine Veranlassung mehr, die „natürlichen Lebensgewohnheiten zu ändern“. Der Kieler Umwelttoxikologe Prof. Otmar Wassermann hält dagegen: „Bei einer Halbwertzeit von 28 Jahren müssen wir davon ausgehen, daß uns das Strontium noch 150 Jahre begleitet.“

17. Mai. Die Freibäder sollen öffnen. Und diese Redaktion titelt: „Behörden verunsichert durch Atomstrahlen: Durcheinander beim Bade-Start“.

Die Atomkatastrophe von Tschernobyl hat die Welt verändert. Noch heute sehen sich die Behörden von Land, Kreis und Kommunen schier unlösbaren Problemen gegenübergestellt. Das wird deutlich im jüngsten Entscheidungs-Wirrwarr um die Eröffnung der Freibade-Saison. Frei nach der alten Spruchweisheit „Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln“ wird die Eröffnung der Freibäder einmal angekündigt, diese Ankündigung widerrufen und schließlich der Widerruf widerrufen.

20. Mai. Pfingsten ist gerade vorbei. „Riesenansturm auf die Ausflugsziele“.

21. Mai. Die Wedeler Bundestagsabgeordnete Lieselott Blunck (SPD) ist die erste Politikerin aus dem Kreis, die von der Bundesregierung fordert, das Kernkraftwerk Stade vom Netz zu nehmen.

31. Mai. Die Bauern beklagen, dass die staatliche Hilfe nicht ausreiche.

Die Entschädigungen decken höchstens den Schaden, der zwischen dem 4. und dem 16. Mai nachweislich entstanden ist – der tatsächliche Schaden ist noch nicht absehbar.