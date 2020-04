Wedel. Von außen ist nicht zu sehen, dass dieser Tage alles anders ist. Die kleine inhabergeführte Bäckerei und Konditorei Hackradt in Wedel ist gut besucht. Kunden fahren in regelmäßigen Abständen mit dem Auto vor, die Tür bleibt nie lange geschlossen. Im Laden selbst deutet lediglich die auf dem Verkaufstresen befestigte Plexiglasscheibe mit einer kleinen Durchreiche darauf hin, dass zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus Vorsicht geboten ist.

„Wir machen unseren Job wie immer“, sagt Verkäuferin Nicole Hackradt. Während viele Geschäfte zur Eindämmung des Coronavirus’ schließen mussten, zählen Bäckereien zu den Läden, die auch während der Pandemie geöffnet bleiben dürfen. Für die Bäckereifachverkäufer heißt das: täglicher Kundenkontakt. Ob sie bei der Arbeit Angst habe? „Wenn ich Angst hätte, könnte ich hier nicht stehen“, sagt die 51-Jährige.

Die maximale Zahl an Kunden, die sich gleichzeitig in der Bäckerei aufhalten können, sei derzeit auf drei begrenzt. Kreidemarkierungen oder Warnhinweise gibt es jedoch nicht. „Das kriegen unsere Kunden von ganz alleine hin“, so Hackradt. Durch das Caféfenster könnten sie reinschauen sehen, dass andere Kunden in der Bäckerei sind. „Das finde ich total klasse.“

Unter der Woche sei pro Schicht nur eine Verkäuferin eingeteilt, am Wochenende in der Vormittagsschicht sind es jeweils zwei. Auch das sei jedoch auch vor den geltenden Kontaktbeschränkungen schon so gewesen. „Wir arbeiten so wie vor der Krise auch“, betont Hackradt. Allerdings seien der Bäckerei durch die derzeitigen Einschränkungen eine Handvoll Außenkunden weggebrochen. „Normalerweise beliefern wir Schulen und Großküchen.“

Immerhin habe sich am Kundenverhalten vor Ort nichts verändert. „Sie kommen nach wie vor, um Brötchen und Kuchen zu holen.“ Da viele Menschen zurzeit von zu Hause aus arbeiten, hätten sich lediglich die Stoßzeiten verschoben. „Die meisten Kunden kommen jetzt eher vormittags und nicht mehr ganz so früh.“ Das Plauderverhalten habe sich hingegen nicht geändert. Viele Menschen seien sogar froh, zum Bäcker gehen zu können, da sie sich ansonsten nur zu Hause aufhielten. Die vier Tische im kleinen Café neben dem Verkaufsraum müssen momentan jedoch leer bleiben. „Der intensive Kundenkontakt, der fehlt schon“, sagt Hackradt. Vor allem Handwerker, die teilweise schon seit 25 Jahren auf einen Kaffee und ein Franzbrötchen in der Bäckerei vorbeischauen, kämen zurzeit nicht. „Ich hoffe das ändert sich bald wieder.“

Mit Mundschutz wird in der Bäckerei nicht gearbeitet. Auch Handschuhe kommen nicht dauerhaft zum Einsatz. Keime hielten sich daran länger als an den Händen. „Die Ware berühren wir ohnehin nicht“, so Hackradt. Brötchen, Brote und Kleingebäck werden mit einer Zange, Kuchen mit einem Tortenheber aus der Auslage genommen.

In der Wedeler Bäckerei Hackradt gibt es während der Coronakrise Kuchen in Toilettenpapier- und Virusform zu kaufen.

Foto: Joana Ekrutt / HA

Vor 26 Jahren zog das Ehepaar Hackradt aus Hamburg-Wandsbek nach Wedel und übernahm die Bäckerei an der Pinneberger Straße. Ihre Wohnung liegt direkt darüber. In Wedel betreibt das Ehepaar die einzige selbst produzierende Bäckerei. Kuchen, Torten, Gebäck und Brötchen werden in der Backstube, die direkt hinter dem Verkaufsraum liegt, von Hand gefertigt. So verwundert auch die Kreativität nicht, die beim Blick in die Auslage deutlich wird. „Im Moment verkaufen wir wie wild kleine Kuchen in Form von Toilettenpapierrollen und Rumkugeln, die als Coronavirus getarnt sind“, sagt Nicole Hackradt und lacht. Die kleinen Toilettenpapier-Kuchen werden von Konditormeister Udo Hackrath aus Biskuitböden mit Karamellcreme und weißer Fondantummantelung gefertigt. Die Idee für die Kuchen in Form der derzeit begehrtesten Ware stammt von einem Dortmunder Bäcker. „Das sind allerdings große Torten. Ich wollte was Eigenes kreieren. Also habe ich angefangen, die kleinen Rollen zu backen.“ Was auf Begeisterung stieß. „Wenn es schon keine mehr im Supermarkt gibt... Die Toilettenpapierrolle gibt es bei uns zum Vernaschen“ – so bewirbt er seine Kreation mit einem Augenzwinkern bei Facebook. Den Kunden gefällt’s. Ebenso die giftgrünummantelte und mit Marshmallows bestückte „Virus-Kugel Corinna“. Ein Lächeln in diesen Zeiten tut schließlich jedem gut.