Wedel. Von Anfang Juni an sollen die Schlote aus bleiben – denn Sommerzeit ist für das alte Heizkraftwerk in Wedel meist auch Inspektionszeit. Dieser sogenannte Revisionszeitraum umfasst in diesem Jahr eine vierwöchige Inspektionspause, in der beide Blöcke des umstrittenen Meilers still stehen. Das teilte der Betreiber, die Wärme Hamburg GmbH, nun mit.

Doch nach einer vorangegangenen Diskussion um eine generelle Sommerabschaltung des Heizkraftwerks – selbst Teile der Hamburger Politik forderten das – geht den Anwohnern ein vierwöchiger Stillstand des Kohlekraftwerks nicht weit genug. Bekanntlich klagen die Nachbarn des Meilers seit Jahren über ätzenden Ascheregen und gesundheitsschädliche Partikel, die aus den Schornsteinen auf ihren Grundstücken landen. Laut Kerstin Lueckow, Sprecherin der Bürgerinitiative, ist diese Beeinträchtigung im Sommer besonders risikoreich für die unmittelbare Gesundheit, da viele Anwohner in ihren Gärten seien.

Abgesehen davon sei es wohl kaum im Sinn des Hamburger Klimaschutzplanes, ein Heizkraftwerk, dessen Wärme im Sommer kaum benötigt wird, nur einen Monat lang zu stoppen. „Hier geht es auch um eine große Menge CO 2 , die unnötig aus einem der ältesten Kraftwerke Deutschlands emittiert wird.“

Am 13. Mai geht’s los

Konkret plant der hamburgische Energieversorger, einen Block des Wedeler Kraftwerks zwischen dem 6. Juni und dem 6. Juli für Untersuchungen stillzulegen, der zweite Block soll schon vom 16. Mai an ruhen und am 13. Juli wieder hochgefahren werden. „Der Sommerbetrieb ist überhaupt nicht nötig“, sagt Lueckow. Doch Experten waren auch zu anderen Auffassungen gekommen.

So legte eine Gutachten des Freiburger Öko-Instituts dem Hamburger Senat zwar nahe, den Betrieb der alten und störanfälligen Anlage im Sommer einzuschränken. Es sei der „derzeit größte Klimaschutzhebel, den die Stadt habe“. Aber einen kompletten Stillstand empfahl das Gutachten nicht. Stattdessen soll das Budget der Kohle, die in der Anlage jährlich verfeuert wird, auf 60 Prozent der derzeitigen Menge begrenzt werden.

Wärme Hamburg stellt Antrag für Ersatzbau an anderer Stelle

Möglicherweise hat die Energiegewinnung am Standort Wedel aber ohnehin bald ein Ende. Denn abgesehen vom vorgesehenen Abschaltungstermin im Jahr 2025 hat die Wärme Hamburg nun den Antrag für ein Ersatzkraftwerk an anderer Stelle gestellt. Schon am 6. April sei bei der Hamburger Behörde für Umwelt und Energie der Genehmigungsantrag zu „Errichtung und Betrieb eines Gas- und Dampfturbinenheizkraftwerks (GuD HKW)“ am Standort Dradenau eingereicht worden. Dieser Bau stelle das zentrale Element des neuen Hamburger Energieparks Hafen dar.