Heist. Am Ostersonntag gibt Jean-Philipp Sievers Vollgas. Jagt seine Piper PA-12 Super Cruiser über die Graspiste des Flugplatzes Uetersen-Heist (Kreis Pinneberg), bis sie schwebt. Dreht mit ihr eine Platzrunde. Geht sodann in den Sinkflug über. Wirft, wieder über der Graspiste angekommen, einen Anker aus dem Seitenfenster des Cockpits, der an einem Seil mit dem Heck seines Flugzeugs verbunden ist. Hofft, dass der Anker die Fangleine des dort ausgelegten Werbebanners trifft; meist gelingt ihm das beim ersten Mal. Und dann entschweben sie in den blauen April-Himmel: der Berufspilot mit 30 Jahren Flugerfahrung in seinem orangefarbenen, 70 Jahre alten Propeller-Oldtimer, und eine Botschaft in seinem Schlepptau.

Seit Jahrzehnten macht Sievers das so. Der 56 Jahre alte Bannerflieger ist heute der Einzige seiner Art in der Region. Tausende von Botschaften hat er schon gezogen, an diesem Ostersonntag zieht er eine wirklich himmlische: „Ostern: Glaube, Liebe, Hoffnung“. 25 Buchstaben und drei Satzzeichen auf 35 mal 2,1 Meter Kunststoffbahn, 73,5 Quadratmeter Zuversicht. Der Ostergruß des Kirchenkreises Plön-Segeberg. „Eine tolle Idee“, sagt der 56-Jährige.

„Ein Hoffnungsimpuls direkt vom Himmel

Entstanden ist sie innerhalb der vergangenen zwei Wochen. „Da aufgrund der Coronakrise in diesem Jahr die Ostergottesdienste ausfallen müssen, hat sich der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Plön-Segeberg einen ganz speziellen Ostergruß einfallen lassen“, heißt es in einer Mitteilung von dort. Die beiden Pröpste des Kirchenkreises, Erich Faehling und Daniel Havemann, freuten sich sehr, dass dieses Vorhaben umgesetzt werden könne. Sie seien froh und dankbar, wie viele Einfälle in den 35 Kirchengemeinden im Kirchenkreis während der Krisenzeit entwickelt und umgesetzt worden seien. „Mit der Flugzeugaktion wollen wir zusätzlich möglichst viele Menschen erreichen, ohne die vom Land vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu übertreten“, sagt Erich Faehling. „Ich finde das sehr passend, gerade auch für Ostern. Das ist ein Hoffnungsimpuls, direkt vom Himmel.“

Jean-Philipp Sievers fliegt vier Stunden lang über Schleswig-Holstein, „immer im Zickzack, etwa 500 Kilometer weit“, wie er sagt. So weit, wie eine Tankfüllung seiner historischen Piper es eben zulässt. „Ostern: Glaube, Liebe Hoffnung“: Einen Absender, in diesem Fall den Kirchenkreis Plön-Segeberg, trägt die Botschaft am Heck seines Fliegers nicht. Und das sei bewusst so entschieden worden, sagt Kirchenkreissprecher Sebastian von Gehren dem Abendblatt. „Wir haben etwas gewählt, das fast schon ein geflügeltes Wort ist.“ Abgeleitet ist es von dem „Hohelied der Liebe“ im ersten Korinther-Brief im Neuen Testament („Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen“). Ein Motiv, zu dem viele Menschen einen Zugang haben. Oder, um es mit von Gehrens Worten zu sagen: „Es gehört sogar zu den zehn beliebtesten Tattoo-Motiven.“

„Gottesdienste fallen aus, Ostern fällt nicht aus“

„Die Gottesdienste müssen leider ausfallen, das ist aus absolut nachvollziehbaren Präventionsgründen nicht zu ändern“, sagt Propst Erich Faehling, „aber Ostern fällt nicht aus. Das wollen wir weithin sichtbar machen.“ Und Propst Daniel Havemann ergänzt: „Wenn am Sonntag Menschen in den Himmel schauen, sollen sie Corona zum Trotz eine Botschaft bekommen, die Hoffnung schenkt.“

Pilot Jean-Philipp Sievers, der in den Hamburger Elbvororten zu Hause ist, freut sich an diesem sonnigen Ostersonntag über perfektes Flugwetter. Der Inhaber der Firma Aerial Sign Luftwerbung weiß aber auch, dass die Luft für ihn in diesem Jahr dünner wird. „Das ist mein bislang letzter Auftrage“, sagt Sievers, der auf eigene Initiative mit einem Banner mit der Aufschrift „#stayathome“ kürzlich über Hamburg geflogen ist. Eigentlich hätte für ihn die Saison erst begonnen: „Ich fliege normalerweise entlang der Strände, über Freizeitparks und über Großveranstaltungen wie dem Hafengeburtstag.“ Alles abgesagt..

“Ostern: Glaube, Liebe Hoffnung“: Sievers steht hinter der Botschaft, die er an diesem Ostersonntag schleppt: „Ich fühle mich der Kirche sehr verbunden.“

Auf der Homepage des Kirchenkreises wird unter www.kirche-ps.de am Ostersonntag die Flugroute aktualisiert, sodass Interessierte rechtzeitig erfahren, wann ihre Region in etwa von dem Flieger erreicht wird.