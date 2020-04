Kreis Pinneberg. Nichts ist wie bisher, die Welt ist eine andere – und mit ihr die Kar- und Osterwoche. Gemeinsame Gottesdienste in Kirchen sind bis mindestens 19. April behördlich verboten. Deshalb muss das „Hochfest des Glaubens“ völlig unkonventionell begangen werden „ganz anders als gewohnt“, schreibt etwa Karin Johannigmann von der Emmaus-Kirchengemeinde in Elmshorn. Das Abendblatt hat zusammengestellt, was die Kirchen im Kreis planen.

Nach dem gelungenen Auftakt am Palmsonntag wird die Katholische Pfarrei Heiliger Martin die Gottesdienste der Kar- und Osterwoche aus der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt in Elmshorn auf ihrer Website, Facebook und Youtube live übertragen. Die Termine:  Gründonnerstag, 9. April, 19 Uhr (Heilige Messe vom letzten Abendmahl), Karfreitag, 10. April, 15 Uhr (Die Feier vom Leiden und Sterben Christi), Osternacht, 11. April, 21 Uhr (Die Feier der Osternacht), Ostersonntag, 12. April, 11 Uhr (Heilige Messe),  Ostermontag, 13. April, 11 Uhr (Heilige Messe). Abrufbar unter: www.pfarreihlmartin.de Zudem setzt die Kirche ein ökumenisches Zeichen an ihren Gemeindestandorten in Elmshorn, Halstenbek, Pinneberg, Quickborn, Uetersen und Wedel und beteiligt sich am Hoffnungsläuten der evangelischen Nordkirche.

Ein Lebenskunstwerk will die Kirche in Rellingen schaffen. In den nächsten Wochen soll rund um das Gotteshaus das Werk entstehen, an dem alle Rellinger mitwirken können. Karfreitag seien einige Bäume auf der Kirchwarft mit einer schwarzen Stoffbahn umwickelt: Daran können Rellinger anbinden, was sie belastet, ängstigt, besorgt. Etwa ein Stück Stoff mit einer Botschaft. Ab Ostersonntag werden goldene Stoffbahnen zu den schwarzen kommen: Dann sind Träume und Wünsche, Dank und Stärkendes gefragt – es soll ein Hoffnungszeichen für alle an der Kirche entstehen. Die Bäume in Kirchennähe bleiben so Anknüpfungspunkte der Gemeinde.

In der ganzen Karwoche hängen vor der Heiligen-Geist-Kirche in Barmstedt kleine Beutel mit dem Hinweis „Kirche zum Mitnehmen“ (Inhalt: Altarbild, Kerze, Kreuz und handgeschriebener Segen). Für den Karfreitag wird ein Gottesdienstheft mit Lesungen, Gebeten, dem Hauptlied und der Predigt zusammen gestellt und über Mail-Verteiler und Hausbriefkästen verteilt.

Vor der Christuskapelle in Hemdingen werden Gedanken zum Karfreitag ausgelegt und verteilt. Am Ostersonntag soll eine Osterandacht in Beuteln an die Wäscheleine vor der Heiligen-Geist-Kirche gehängt werden – die Andacht to go sozusagen. Vom Kirchturm aus werden zwei Trompeter um 9.30 Uhr Osterchoräle blasen.

In der Osterkirche in Klein Offenseth-Sparrieshoop werden Pastor sowie Organist und Lektoren die Osternacht und den Ostergottesdienst auf Youtube erlebbar machen. Der Link dazu wird auf www.kirche-barmstedt.de veröffentlicht. Auf dem Kirchplatz sollen um 10.15 Uhr zwei Trompeter das „Christ ist erstanden“ anstimmen. An der Christuskapelle in Hemdingen liegt an beiden Ostertagen die Predigt von Pastor Johannigmann aus – zum Mitnehmen.

Auf Helgoland bietet Pamela Hansen über ihr Facebook-Profil am heutigen Gründonnerstag von 18 Uhr an eine Live-Übertragung des Hausgottesdienstes mit der Feier des Abendmahls an. Karfreitag streamt sie ab 15 Uhr an gleicher Stelle den Hausgottesdienst mit der Passionsgeschichte und Ostersonntag von 10 Uhr an den Gottesdienst. Alles auch erreichbar über www.kirche-helgoland.de

In der St. Ansgarkirche in Elmshorn wird vor dem Altar eine Fotoserie zum Osterfest gezeigt, Karfreitag abgedeckt, Ostersonntag wieder enthüllt und musikalisch interpretiert von Jan Rohloff. Am Karfreitag wird zum großen Spaziergang geladen. An sechs Elmshorner Orten findet zwischen 13 und 18.30 Uhr etwas statt, das mit Lesen, Mitdenken, Dortlassen und Mitnehmen zu tun hat. Die Stationen: Haus der Begegnung (Hainholzer Damm 11), St. Ansgarkirche (Ansgarstr. 54), Kirche St. Mariae Himmelfahrt (Feldstr. 34), Stiftskirche (Kl. Gärtnerstr. 15) und der Friedhof (Friedensallee 30). Mitzubringen sind ein eigener Stift und etwas Zeit. In der Osternacht vom 11. zum 12. April wird der Link zur Osternachtsfeier pünktlich um Mitternacht online gestellt: www.friedenskirchengemeinde-elmshorn.de. Wie die Osterkerze angezündet wird, das Osterevangelium vorgelesen wird und das Lied „Christ ist erstanden“ erklingt, kann dann von zu Hause aus mitverfolgt werden. Aber jeder kann auch selbst aktiv werden und am Abend vor Ostersonntag eine Kerze in einem sturm- und feuerfesten Glas oder eine Laterne vor die Haustür stellen. Mitglieder der Gemeinde kommen dann nachts vorbei und zünden die Kerze an. Die ganze Aktion läuft kontaktlos. Wer am Ostersonntag an der Thomas-, der Stifts- oder Nikolaikirche vorbeikommt, darf sich jeder einen bemalten Osterstein mit nach Hause nehmen. Steine, die nicht mitgenommen worden sind, werden am folgenden Tag in der Stadt verteilt.

In der Bugenhagen-Kirchengemeinde Klein-Nordende wird im Ostergottesdienst begonnen, ein großes Drahtkreuz mit Blumen zu schmücken. Den ganzen Tag über können Gläubige vor der Kirche vorbeikommen und auf ihrem Osterspaziergang das Kreuz weiter mit Blumen schmücken. Und die Elmshorner Citykirchenarbeit vermittelt Menschen, die sich Anrufe wünschen. www.citykirchenarbeit-elmshorn.de.

Auch in Pinneberg läuft nichts wie sonst. Während der Öffnungszeiten ist in der Lutherkirche durch die offene Tür tagsüber die Orgel zu hören, abends um 19 Uhr erklingt das Lied „Der Mond ist aufgegangen“. Zudem werden vor der Lutherkirche Ostertüten ausgelegt, in denen Gedanken und Gestaltungsideen zu den einzelnen Feiertagen zusammengestellt wurden. Die Luther- und die Heilig-Geist-Kirchengemeinde haben kürzlich eine Sonderausgabe ihres Gemeindebriefes versandt mit einem Vorschlag für einen kleineren Ostergottesdienst innerhalb der eigenen vier Wände.

Und auch aus dem Gemeindehaus der Kreuzkirche ist abends Musik zu hören. In vielen Waldenauer und Datumer Fenstern wird zu Ostern ein Hoffnungslicht brennen. Wer in der Pinneberger Christus-Kirchengemeinde anruft, kann am Telefon einer Andacht oder einem Gebet lauschen: 04101/208093 oder 04101/208091. „Alle Kirchengemeinden bemühen sich, ihre älteren Gemeindemitglieder durch Anrufe, Briefe und kleine Hoffnungsgeschenke zu erreichen“, sagt Pastor Harald Schmidt aus Pinneberg.