Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor uns liegen die Osterfeiertage, und es ist uns ein besonderes Anliegen, uns deshalb an Sie zu wenden.

Seit Wochen werden große Teile unseres Lebens und unserer Gesellschaft in einer Weise von dem Coronavirus bestimmt, wie wir es uns zuvor nicht hätten vorstellen können. Leere in den sonst so belebten Einkaufszonen, kaum noch befahrene Straßen, verwaiste Schulen und Kindergärten und keine Möglichkeiten mehr, noch einmal schnell zum Friseur zu gehen oder mit den Kindern auf den Spielplatz.

Viele Menschen werden von Sorgen gedrückt, weil sie ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen, dringend benötigte Waren nicht mehr eintreffen und Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Wieder andere Menschen, die in den sogenannten systemrelevanten Bereichen tätig sind, bekommen kaum noch Schlaf, weil sie Schicht um Schicht für die Sicherheit und Gesundheit anderer im Einsatz sind und dabei um ihre eigene Gesundheit fürchten müssen.

Kontaktverbote treffen uns alle hart, weil wir von Freunden und Verwandten getrennt werden und nicht mehr die Freiheit genießen können, zu gehen, wohin wir wollen, und zu sehen, wen wir möchten. Selbst unsere Seniorinnen und Senioren und Kranke müssen wir in ihren Wohnungen, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ohne unseren persönlichen Zuspruch allein lassen und sind dem allem hilflos ausgesetzt.

Natürlich wünschen wir alle uns nichts mehr als ein Ende der Krise. Jeden Tag schauen wir auf die Entwicklung der Fallzahlen und warten auf das entscheidende Abflachen der Kurve, das zumindest schon einmal zu einer deutlichen Lockerung der corona-bedingten Maßnahmen führen könnte. Ein Blick ins Nachbarland Österreich lässt bereits hoffen, denn dort war die Regierung ja mit vergleichbaren Regelungen vorgegangen und hat jetzt für die nächste Woche Teilaufhebungen angekündigt.

Dieser Tag wird auch bei uns kommen – aber noch ist es nicht so weit, auch wenn die Maßnahmen zu wirken scheinen. Seit dem 6. März sind im Kreis Pinneberg 423 Mitbürgerinnen und Mitbürger an Covid-19 erkrankt, und die Zahlen steigen weiter an. Zugleich sind erst 56 Mitbürgerinnen und Mitbürger von dem Infekt genesen. Nach Ansicht der Bundesregierung ist der Maßstab für die Fortsetzung oder Lockerung der gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, „dass sich in gleichen Zeitabständen weniger Menschen infizieren“. Vor Beginn der Einschränkungen habe es eine Verdoppelung alle drei Tage gegeben. Um das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, müsse man Verdopplungszeiten von deutlich über zehn Tagen haben, wahrscheinlich sogar eher zwölf oder vierzehn Tage. Im Kreis Pinneberg haben wir zur Zeit eine Verdoppelung nach zehn Tagen – und dies, obwohl das Virus an mehreren Stellen im Kreisgebiet nahezu zeitgleich viele alte Menschen in Pflegeheimen infiziert hat. Auf diese besonders schutzbedürftige Gruppe müssen wir in den nächsten Wochen unser Augenmerk richten.

Bürgerschaftliches Engagement zeichnet uns aus

In Deutschland ist der Zenit der Pandemie leider noch nicht erreicht, und so schwer es uns auch fallen mag: Nur Durchhaltevermögen und Disziplin werden uns helfen, mit so wenig persönlichen und wirtschaftlichen Verlusten wie nur irgend möglich die Krise zu überstehen. Die staatlichen Stellen setzen alle Hebel in Bewegung, um Schaden von unserem Land fernzuhalten. Bewundernswertes bürgerschaftliches Engagement trägt dazu bei, dass wir zwischenmenschlich nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Das ist, was uns auszeichnet und uns auch in dunklen Zeiten Licht und Wärme gibt.

Wir möchten uns ausdrücklich bedanken für die Stärke, die Hilfsbereitschaft, den Mut und das Verantwortungsbewusstsein für sich und andere, das Sie alle bis heute bewiesen haben, und wir sind überzeugt, dass wir weiter auf Sie zählen dürfen. Darum bleiben Sie bitte auch an den bevorstehenden Feiertagen und darüber hinaus so weit als möglich zu Hause und beachten Sie die Regeln, die für uns alle gelten. Es ist die Botschaft von Ostern, dass das, woran wir fest glauben und was jeden Einzelnen von uns trägt, am Ende stärker ist als das, was sich uns bedrohlich in den Weg stellen will. Das könnte uns allen Motivation für die kommende Zeit sein. Bitte bleiben Sie gesund!