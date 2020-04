Kreis Pinneberg. Es ist der bisher höchste Anstieg der Fallzahlen seit dem Beginn der Coronakrise im Kreis Pinneberg. Von Dienstag auf Mittwoch hat sich die Zahl der Neuinfektionen um 46 Fälle erhöht. Damit sind oder waren nun 423 Menschen von der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 betroffen, 62 von ihnen mussten oder müssen im Krankenhaus versorgt werden. Zudem sind in den vergangenen 24 Stunden drei weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Zahl der Todesopfer im Kreis steig damit auf sieben.

Mit besonderer Sorge beobachtet die Kreisverwaltung die Entwicklung in den drei Altenheimen in Tornesch und Rellingen, wo das Virus ausgebrochen ist. Während in Tornesch bereits alle 30 Bewohner bis auf einen positiv getestet wurden (und sieben von 16 Mitarbeitern), breitet sich Corona auch in den Rellinger Einrichtungen immer weiter aus. Den Angaben des Kreises zufolge sind nun in beiden Heimen 36 Bewohner an Covid-19 erkrankt, hinzu kommen zwölf Pflegekräfte. Sieben Bewohner mussten deswegen bereits ins Krankenhaus. Laut Gesundheitsamt sind im gesamten Kreis 56 Personen wieder genesen. Der erste Fall in der Region war ebenfalls in Rellingen am 3. März bekannt geworden.