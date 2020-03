Wedel. „Die Hölle, das sind die anderen.“ Jean-Paul Sartre erhält mit Corona eine neue Bedeutung. Denn viele Menschen verbringen plötzlich mehr Zeit mit denen, die eigentlich ihre Liebsten sind. Das stellt alle auf die Probe, sagt Diplom-Psychologin Julia Scharnhorst aus Wedel.

Frau Scharnhorst, lässt sich momentan verhindern, dass uns die Decke auf den Kopf fällt?

Julia Scharnhorst Ganz lässt sich das nicht vermeiden. Es gibt aber Dinge, die wir tun können, denn es geht ja nicht nur darum, die Zeit erträglicher zu gestalten, sondern eventuelle Spätschäden zu verhindern. Wir wissen aus Studien, dass die Isolationserlebnisse oft noch lange spürbar sind. Manche entwickeln im Extremfall tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung, mit einer ganzen Palette an Symptomen: Gereiztheit,r Traurigkeit, Erschöpfung, Schlafstörung.

Ein Lagerkoller aus psychologischer Sicht?

Da kommen viele Symptome zusammen. Einmal die Angst sich anzustecken oder krank zu werden. Aber manche haben vielleicht auch Angst vor Versorgungsengpässen oder ihrer finanziellen Zukunft. Zudem ist man lange mit Leuten zusammen, mit denen man sonst nur kürzere Zeit verbringt. Und obendrauf kommt noch das Gefühl der Langeweile.

Nun betrifft es nicht nur Einzelne, sondern sehr viele. Macht es das besser?

Teilweise. Zumindest wird Stigmatisierung dadurch aufgehoben. Es macht aber einen Unterschied, ob jemand freiwillig in Selbstisolation ist oder in einer angeordneten Quarantäne. Was in beiden Fällen hilft, ist, sich vor Augen zu führen, dass man einen selbstlosen Akt begeht – ich leide, damit andere nicht leiden.

Welche Faktoren können noch helfen?

Je kürzer, desto besser. Wichtig ist, dass man die Dauer einschätzen kann.

Was kann man gegen Lagerkoller tun?

Die Zeit vor allem aktiv gestalten, sie nicht nur geschehen lassen. Routine und Struktur. Gerade wenn man allein ist, ist es wichtig, sich nicht gehen zu lassen. Man kann zwei Tage ungeduscht im Schlafanzug bleiben – mehr aber nicht.

Und wie geht man damit um, wenn es in Paaren oder der Familie zum Streit kommt?

Ein guter Anfang ist, sich klarzumachen, dass Konflikte unvermeidbar sind. Je näher man sich ist, desto mehr Reibungspunkte. Das kennen wir von Weihnachten oder aus dem Urlaub. Diese Situation ist für alle neu, es gibt keine Spielregeln. Die müssen wir aushandeln, etwa bei einem Kriegsrat alles besprechen.

Was bespricht man da?

Wie die Hausarbeit aufgeteilt ist, wie man die Zeit verbringt. Es ist auch okay, sich zurückzuziehen. Man kann nicht nur aufeinanderhocken, das geht nicht.

Wie füllt man die Zeit am besten?

Es ist sinnvoll, die Zeit als Gelegenheit zu nehmen. Frühjahrsputz, Urlaubsbilder sortieren, das eine Regal fertig bauen. Oder man liest mehr Bücher. Wichtig ist, nicht ziellos in den Tag zu leben und sich nicht zu viele Sorgen zu machen. Die Atemlosigkeit in Nachrichten oder in sozialen Medien können Panik verursachen. Wenn das Überhand nimmt, sollte man es wenigstens teilweise ausblenden.​

Julia Scharnhorst ist Vizepräsidentin des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP). Sie lebt in Wedel.