Wedel. Zwei beliebte Großveranstaltungen in Wedel fallen der Ausnahmesituation durch die Corona-Krise zum Opfer – zumindest vorläufig. Sowohl das Hafenfest als auch der Ochsenmarkt können nicht wie geplant stattfinden.

Der Wedeler Ochsenmarkt mit dem Mittelalterfest hätte eigentlich vom 1. bis zum 3. Mai in der Stadt Einzug halten sollen. Das Hafenfest war für den 5. bis 7. Juni geplant. Da derzeit nicht absehbar ist, wie lange die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus’ noch aufrechterhalten werden, seien Veranstaltungen in den Monaten Mai und Juni nicht garantiert haltbar, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Kurzfristige Absagen könnten Veranstalter und Schausteller jedoch deutlich heftiger treffen, da sie unkalkulierbarer seien. Deswegen habe die Stadt beschlossen, bereits jetzt zu reagieren, so Stadtsprecher Sven Kamin.

Derzeit werde geprüft, ob eine oder sogar beide Veranstaltungen auf neue Termine nach den Sommerferien verlegt werden können. „Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir in der Zeit nach den Sommerferien schon wieder zum gemeinsamen Feiern zusammenkommen könnten“, sagt Wedels Bürgermeister Niels Schmidt. Und weiter: „Wir werden aber natürlich die Lage rund um das Coronavirus im Blick behalten. Wenn diese weiterhin Kontaktreduzierungen erfordert, um vor allem die Risikogruppen in unserer Gesellschaft zu schützen, dann ist es für uns keine Frage, dass wir zum Schutz der Menschen auch ein Jahr ohne Ochsenmarkt und Hafenfest verkraften.“

Für die Wedeler Musiktage gibt es einen neuen Termin

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Wedeler Musiktage, die eigentlich noch bis zum 29. März stattgefunden hätten, abgesagt werden. Nun teilen die Veranstalter mit: Ein Ersatztermin ist gefunden. Vom 18. bis zum 27. September sollen alle Konzerte nachgeholt werden. Wer bereits ein Ticket hat, kann sich freuen, denn die Karten behalten ihre Gültigkeit.

„Der Nachholtermin ist zwischen den Sommer- und den Herbstferien gelegen. Das ist ein gutes Zeitfenster“, sagt Matthias Dworzack, der neue musikalische Leiter des Festivals. Für sein Debüt hatte er vor allem auf Lokalkolorit gesetzt. Ob das Programm auch im Herbst aufrechterhalten werden kann? „Das ist unser Wunsch und auch die erklärte Absicht“, so Dworzack. „Wir sprechen derzeit mit allen Künstlern.“ Da manche Musiker an den geplanten Nachholtagen bereits andere Engagements hätten, könnten zwar einige Konzerte des jetzigen Ablaufplans getauscht werden, doch stattfinden sollen alle.

Wer einen Einblick ins Programm erhalten möchte findet online unter www.wedeler-musiktage.de Videoclips von Auftritten einiger Künstler, die auf dem Festival spielen. Dazu hat Dworzack als eine Art Einleitung kleine Info-Videos gestellt. An diesem Wochenende, an dem das Festival eigentlich geendet wäre, werden drei neue Kombi-Clips veröffentlicht. Laut Dworzack in Corona-Zeiten zumindest ein „kleines musikalisches Trostpflaster“.

Bäcker Schlüter verkauft jetzt Mehl und Toilettenpapier

Das Café ist zu, es kommen weniger Kunden, die Umsätze sinken. „In diesen außergewöhnlichen Zeiten müssen wir kreativ sein, um Einbußen aufzufangen und unser Personal weiter beschäftigen zu können“, sagt Tim Büsch, Inhaber von Bäcker Schlüter.

Das Halstenbeker Unternehmen nutzt in der Filiale an der Dockenhudener Chaussee den Platz, den sonst das Café einnimmt, jetzt für den Verkauf von Lebensmitteln. Es gibt dort Mehl, Salz, Zucker, Penne, haltbare Milch, Eier und auch Toilettenpapier. „Wir setzen auf eine Kooperation mit regionalen Anbietern und auf Synergieeffekte“, sagt Büsch. So stammten die verkauften Eier vom Hof Meyn in Quickborn, und es gebe bei Schlüter außerdem ein kleines Speisenangebot, das aus dem Goldschätzchen aus Prisdorf stamme.

„Das alles ist zwar nicht unsere Kernkompetenz, kann aber helfen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht nach Hause schicken müssen“, sagt der Firmenchef. Was das Toilettenpapier angehe, habe es vermehrt Anfragen älterer Kunden gegeben, die sich deswegen nicht in überfüllten Supermärkten drängen wollten. Büsch: „Wir brauchen das ja sowieso für unsere Sanitärräume und beziehen das von unserem üblichen Lieferanten.“ Wie lange seine Vorräte ausreichen, weiß der Bäckereichef nicht.

Büsch spricht von überwiegend positiven Reaktionen auf das neue, befristete Angebot. „Sobald wir wieder unser Café öffnen können, stellen wir das natürlich wieder ein.

Wedel gibt Brücke über Binnenelbe frei

Trotz Corona-Krise werden die Infrastrukturprojekte im Kreis fertig. Aktuell kann einer Mitteilung der Stadt Wedel zufolge die neue Brücke über die Hetlinger Binnenelbe wie geplant an diesem Freitag wieder geöffnet werden. Damit werde auch die Straße Langer Damm für den Verkehr freigegeben. Die vor allem für der landwirtschaftlichen Verkehr bedeutsame Strecke ist somit wieder funktionstüchtig.

Die Stadt weist vor dem Hintergrund der Coronakrise und den geltenden Beschränkungen im Land Schleswig-Holstein darauf hin, dass das Lokal „Fährmannssand“ und die Vogelbeobachtungsstation für größere Menschenansammlungen tabu sind. Beide Ausflugsziele sind wegen der Schutzbestimmungen ohnehin geschlossen. Spaziergänger werden deshalb gebeten, andere und vor allem weniger stark frequentierte Bereiche zu nutzen. Die Sicherheitsbehörden werden das auch kontrollieren, so die Stadt, und den Zugang für Ausflügler schließen.

Die Brücke Hetlinger Binnenelbe musste für 1,1 Millionen Euro erneuert werden, weil die Tragfähigkeit des Bauwerks zuvor eingeschränkt war.