Pinneberg. Die Polizei ermittelt gegen einen Kunden des Pinneberger Edeka-Marktes, der offenbar die dort im Einsatz befindliche Handy-App zum bargeldlosen Bezahlen manipuliert hat. Laut Polizeiangaben von Montag ist dabei dem Laden ein Schaden von 1050 Euro entstanden.

Am Freitag hatte die Marktleitung die Polizei alarmiert und um die Überprüfung des 37 Jahre alten Pinnebergers gebeten. Dieser hatte zuvor 15 Einkäufe in den Edeka-Märkten an der Saarlandstraße sowie an der Friedrich-Ebert-Straße getätigt.

Pinneberger manipulierte die Bezahl-App Koala

In allen Fällen erwarb der 37-Jährige Tabakwaren in größerer Menge und nutzte dazu die Handy-App Koala. In der von einem Elmshorner Unternehmen entwickelten App muss zwingend die Bankverbindung des Nutzers hinterlegt werden, um das Handy zum Bezahlen der Einkäufe nutzen zu können. Im Fall des Pinnebergers blieb jedoch eine Zahlung aus.

Er gab an, die Zigaretten inzwischen weiterverkauft zu haben. Die Beamten beschlagnahmten sein Handy, um die Manipulation der App zu untersuchen. Gegen den 37-Jährigen wird wegen Computerbetrugs ermittelt.