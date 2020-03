Elmshorn. Von Montag bis zum Mittwoch bleibt das „E center A 23“ (Ex- Marktkauf) in Elmshorn geschlossen. Am Donnerstag, 12. März, wird der grundrenovierte Lebensmittelladen neu eröffnen. Dann stehen auch der Aldi-Markt, der in den Komplex integriert wird, sowie weitere Geschäfte wie ein Optiker, ein Schuh- und Schlüsseldienst, ein Asia-Imbiss sowie eine Bäckerei für Kunden offen. Eine Apotheke bleibt vor Ort. Sie war vom Umbau nicht betroffen und hat auch Montag bis Mittwoch ohne Einschränkung geöffnet.

Sieben Millionen Euro hat die Edeka-Gruppe in den 18-monatigen Umbau des 2006 eröffneten Geschäftszentrums am Ramskamp 102 investiert. Damit verbunden ist die Abgabe des direkt von der Edeka geführten Marktkauf-Marktes in die Hände des örtlichen Kaufmanns Jan Hayunga, der den Standort jetzt als „E center A 23“ fortführt. Die Verkaufsfläche wurde zugunsten von Aldi von 6000 auf 4800 Quadratmeter reduziert, Der Discounter soll auf 1260 Quadratmetern seine Waren anbieten. Die Elmshorner Kunden müssen im Gegenzug auf zwei Märkte verzichten. Der Aldi-Markt an der Hans-Böckler-Straße bei Famila öffnet bereits am heutigen Sonnabend zum letzten Mal, der Markt in Sibirien schließt am Mittwoch nach Feierabend. Beide Standorte sollen wieder für Einzelhandel genutzt werden.

„Wir haben lange auf diesen Tag hingearbeitet“, so Edeka-Chef Jan Hayunga anlässlich der Neueröffnung. Er sei stolz auf seine Mitarbeiter, die täglich großes Engagement und Durchhaltevermögen während der Bauphase gezeigt hätten. „Besonders freut mich aber, dass auch unsere Kunden so verständnisvoll mit der Bausituation umgegangen sind.“