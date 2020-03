Pinneberg. Groß, grün, hässlich und weit weniger gefährlich, als es auf den ersten Blick scheint. Das ist „Shrek“, der wohl bekannteste Oger aller Zeiten. Das Fabelwesen hat es nicht nur zu einem Kassenerfolg im Kino gebracht, sondern auch Triumphe auf der Bühne gefeiert.

Die Musical Company Pinneberg führt die Geschichte über Freundschaft, Mut, Fantasie und Lebewesen, die anders sind als andere, im großen Saal des Cap Polonio auf. Am 12. März hebt sich zum ersten Mal der Vorhang für das Stück, das David Lindsay-Abaire (Buch und Gesangstexte) und Jeanine Tesori (Musik) – Deutsch von Kevin Schroeder und Heiko Wohlgemuth – nach dem DreamWorks-Animationsfilm und dem Buch von William Steig schufen.

Stücke meistens ausverkauft

Shrek ist für die Pinneberger Musicalmacher eine Wiederaufnahme. Bereits im Herbst 2019 wurde der Kassenschlager zehnmal aufgeführt. Als Anfang 2019 die Vorbereitungen begannen, waren sowohl die Mitglieder des 1999 gegründeten Vereins, als auch die Freunde der Bühne euphorisiert, sagt der Sprecher der Company, Jan T. Schunck. „Das Musical ist sehr beliebt. Die Musik ist einfach grandios.“

Regelmäßig machen auch Schüler und Absolventen der Hamburger Musical-Schulen bei der Pinneberger Truppe mit. So kam es, dass sich bei dem ersten öffentlich ausgeschriebenen Casting für die Show deutlich mehr Kandidaten bewarben, als es am Ende tatsächlich Rollen gab.

38 Darsteller, 15 Musiker

Die positive Resonanz auf die Premiere sowie die weiteren Aufführungen im Herbst 2019 – fast alle Termine waren ausverkauft – haben die Truppe dazu veranlasst, das Stück erneut auf den Spielplan zu heben, so Schunck, der auch als Shrek auf der Bühne stehen wird. Der Arbeitsaufwand für die Wiederaufnahme sollte sich in Grenzen halten, so der anfängliche Gedanke, zumal einige Darsteller, Musiker und Tänzer bereits nach den erfolgreichen Aufführungen des vergangenen Jahres ihr erneutes Interesse bekundet hatten.

Ein paar Rollen mussten dennoch neu besetzt werden, so dass mehr Proben notwendig waren. Die bewährte Mischung aus Hobbykünstlern, Musical-Schülern, Musikstudenten und Profis wurde gefunden. Es gibt Akteure, die machen bei allen Vorstellungen mit. Einige spielen nur einige Tage. Für sie muss dann eine Doppelbesetzung gefunden werden. So gehören 38 Darsteller und Tänzer sowie 15 Musiker zu der Truppe, die unter der Leitung von Ronja Lindow das Stück erarbeitet hat. 2019 hatte noch Schunck selbst Regie geführt.

Der sich sehr gut entwickelnde Vorverkauf bestärkt die Pinneberger Musical-Begeisterten. Vor allem die Vorstellungen an den Wochenenden dürften schnell ausverkauft sein, wenn Shrek zum ersten Mal die Bühne betritt.