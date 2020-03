Barmstedt. Am Baum neben dem Unfallort stehen noch die Kerzen, die an den vor wenigen Tagen bei einem Unfall tödlich verletzten Autofahrer erinnern: An exakt der gleichen Stelle ist es am Montagnachmittag erneut zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer kollidierte gegen 14.10 Uhr auf der Pinneberger Landstraße mit einem Kleinwagen, dessen Fahrer offenbar in einer Feldzufahrt zwischen Bevern und Barmstedt wenden wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer von seinem Zweirad geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Twingo erlitt nur leichte Verletzungen. Die Straße wurde für mehrere Stunden vollgesperrt. Der Beifahrer des Twingo erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.