Halstenbek. Seit dem 7. Februar dürfen die Bierbikes in Halstenbek dank Sondergenehmigung wieder fahren. Die Erlaubnis gilt bis zum 28. November. Und prompt waren die Fahrzeuge bereits an zwei Wochenenden in Folge wieder im Einsatz, was wiederum mehrere Beschwerden bei der Gemeindeverwaltung nach sich zog.

Seit die Gefährte 2016 von Hamburgs Reeperbahn in die Gemeinde vor den Toren der Stadt umgezogen sind, beklagen sich Anwohner über die volltrunkenen Passagiere, die grölend durch die Straßen radeln und bei Zwischenstopps in Hecken und auch Vorgärten pinkeln. Weitere Beschwerden betreffen die Verkehrsbehinderungen, die von den Bierbikes ausgehen, weil sie auf den stark befahrenen Straßen der Gemeinde kaum überholt werden können.

Veranstalter hatte gegen Auflagen geklagt

Die Verkehrsstaus kann die Verwaltung nicht lösen, den Urinausstoß und die Alkoholbetankung dagegen versucht sie mit Auflagen zu bekämpfen. Wie berichtet, dürfen die Veranstalter keinen Alkohol während der Fahrt ausschenken, Mitfahrer mit über 0,5 Promille sind von der Weiterbeförderung ausgeschlossen, und es müssen während der Tour zwei Toilettenstopps eingelegt werden. Mehrere dieser Regeln hatte der Veranstalter vor dem Verwaltungsgericht Schleswig angefochten, war jedoch gescheitert.

Bürgermeister Claudius von Rüden hatte daraufhin zugesagt, nun den Veranstalter strenger zu kontrollieren. Einen Kontrollverlust erlaubten sich Sonnabendmittag jedoch die Nutzer des Bierbikes am Eidelstedter Weg. „Das Bierbike stand auf der Straße, und fünf betrunkene junge Männer urinierten an eine Hecke“, berichtet Stefan Gehrke. Der Halstenbeker war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie dort spazieren und musste beobachten, wie der Urin über den Bürgersteig neben der Hecke lief. „Die Dame, die am Steuer des Fahrrads saß, interessierte das nicht.“

Halstenbeker empfinden Anblick urinierender Touristen als ekelhaft

Gehrke, der sich bereits im vorigen Jahr bei der Verwaltung über das Verhalten der Sauftouristen beschwert hatte, hat nun erneut eine E-Mail an von Rüden gerichtet. „Der Anblick und das Verhalten war und ist sehr unangenehm und ekelhaft und passt meiner Meinung nicht in das Stadtgebiet.“ Er wünsche sich endlich strengere Kontrollen der Verwaltung, um zukünftig von alkoholisierten Touristen, die in Vorgärten pinkeln, verschont zu bleiben.

Olaf Damm, der sich ebenfalls bereits mehrfach über die Bierbikes und ihre Nutzer beschwert hat, hat am Abend des 7. Februar ein Video von einer der ersten Fahrten des Jahres gedreht. Zu sehen ist, wie das Gefährt im Halbdunkel in die Feldstraße einbiegt und einer der Mitfahrer dem Handyfilmer den Mittelfinger zeigt. Nicht zu überhören ist der Lärm, der von den möglicherweise angetrunkenen Mitfahrern ausgeht. Auch Damm fordert dringend, die Einhaltung der gemachten Auflagen regelmäßig zu überprüfen.

Verwaltung erarbeitet derzeit Kontrollmöglichkeiten

„Kontrollmöglichkeiten seitens der Verwaltung werden derzeit erarbeitet“, antwort dazu auf Abendblatt-Anfrage der Verwaltungschef. Und von Rüden sagt weiter: „Bürger können sich gern an uns wenden, falls Alkoholmissbrauch oder Pinkeln im öffentlichen Raum beobachtet werden.“ Laut dem Bürgermeister wurde dem Betreiber auferlegt, freitags und sonnabends maximal drei Fahrten zeitgleich zu starten. Die Zahl der Fahrten an diesen Tagen ist unbegrenzt. Sonn- und feiertags ist kein Betrieb erlaubt – Ausnahme ist Vatertag.