Pinneberg. Die Finger schmerzen, das Knie knackt und die Hüfte zwickt: Probleme mit Gelenken und Knochen können viele Gründe haben – und jeden treffen, von Jung bis Alt. Doch was hilft bei Beschwerden? Gibt es neue Therapien? Und was kann jeder vorbeugend dagegen tun?

Antworten könnte es am Sonnabend, 15. Februar, bei der Gesundheitsmesse in die Rathauspassage geben. Die Veranstaltung wird zum 22. Mal vom VfL Pinneberg organisiert und ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Kalender der Stadt. In diesem Jahr dreht sich alles um „Knochen und Gelenkschmerzen“. Von 10 bis 14 Uhr können Besucher medizinischen Vorträgen von Fachärzten der Regio Kliniken lauschen, sich bei diversen Ausstellern informieren und einen Gesundheitscheck absolvieren.

Von Knochenschwund über Sportverletzungen, etwa wenn Fußgelenke oder die Knie Ärger machen, bis hin zu Hüftgelenkfrakturen gibt es bei fünf Vorträgen einen vielfältigen Mix rund um das Leitthema. Für betroffene Eltern ist wahrscheinlich ein Expertenvortrag zum Thema Wachstumsschmerzen von Jakob Seile, Facharzt für Kinderheilkunde in Pinneberg, interessant. Alle Präsentationen dauern rund zwanzig Minuten. Anschließend beantworten die Referenten noch zehn Minuten lang Publikumsfragen.

Im Rahmenprogramm dürfen Besucher ihre Gesundheit testen lassen. Voraussetzung ist der Erwerb eines Gesundheitspasses für zwei Euro. Zum Beispiel können Neugierige sowohl ihren Blutdruck als auch ihre Cholesterin- und Blutzuckerwerte messen lassen. Auch ein Seh- und Hörtest steht zum Ausprobieren bereit. Dazu gibt es die Möglichkeit per Fuß-Scan eine Statikanalyse zu erhalten. Dann heißt es fleißig Stempel und Unterschriften an den einzelnen Stationen sammeln. Denn: Alle Teilnehmer, die den kompletten Gesundheitscheck durchlaufen, haben die Chance, ein iPad zu gewinnen. Nachdem es in den vergangenen Jahren bei der Tombola zu langen Wartezeiten gekommen ist, findet die Verlosung dieses Mal an einem separaten Termin statt. Nähere Infos zum Ablauf gibt es vor Ort.

Bei der diesjährigen Gesundheitsmesse sind mit 18 Ausstellern vier mehr als im Vorjahr zu Gast. Dazu zählen unter anderem Fitnessanbieter, Optiker- und Hörakustik-Firmen, eine Apotheke, eine Praxis für Naturheilkunde sowie ein Vertreter für Familien- und Seniorenbetreuung. Auch mehrere Selbsthilfegruppen aus der Region informieren über ihre Arbeit und die Möglichkeit sich aktiv einzubringen: Von Reha-Angeboten über Muskelkrankheiten bis hin zu Alzheimer zeigen die Gruppen bei der Messe, was sie auszeichnet und wie sie helfen.

Nach dem Erfolg der letzten Jahre, rechnen die Veranstalter mit mehr als 1000 Besuchern. Die Gesundheitsmesse des VfL Pinneberg bietet dieses Mal einen informativen Querschnitt bei Fragen zu „Knochen und Gelenkschmerzen“ – so ist für jedes Alter etwas dabei.