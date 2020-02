Halstenbek. Das Defizit ist mit 6,8 Millionen Euro so hoch wie noch nie, die Aussichten für die Zukunft sind schlecht – und die Kommunalpolitiker uneinig: Mehr als zweieinhalb Stunden haben die Halstenbeker Gemeindevertreter am Montag über Haushalt, Stellenplan, Hebesätze und die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 debattiert. Am Ende stimmten die Vertreter von SPD und Grünen für den Etat, die Mandatsträger von CDU und FDP waren dagegen.

Zu Beginn der mit harten Bandagen geführten Debatte hatte Bürgermeister Claudius von Rüden zumindest eine positive Botschaft parat. Trotz Rekord-Minus sei die Kommunalaufsicht „bereit, dem Haushalt rasch zuzustimmen“. Für die Union kam das nicht in Frage. „Zu einer gewissenhaften Politik gehört der richtige Umgang mit den finanziellen Möglichkeiten“, so CDU-Mann Helmuth Ahrens. SPD und Grüne hätten jedoch keinerlei Einsparwillen gezeigt. „Das einzige, was ihnen einfällt, ist der Griff in die Taschen der Bürger.“

Zwei Projekte mehrheitlich durchgewunken

Die CDU hatte zuvor ohne Erfolg versucht, die 760.000 Euro teure Neugestaltung des Schulhofs der Grundschule Bickbargen zu verschieben – und stand damit allein. Auch die Sanierung des Sportplatzes Bickbargen, die inklusive Planung 882.500 Euro kosten wird, soll in diesem Jahr begonnen werden. SPD und Grüne waren dafür, diesmal CDU und FDP dagegen.

Mit dem gleichen Abstimmungsergebnis wurden auch Erhöhungen der Grund-, Gewerbe- und der Vergnügungssteuer durchgewunken. Die Grundsteuer B für bereits bebaute Flächen steigt von 390 auf 425, die Gewerbesteuer von 380 auf 400 Prozentpunkte. „Wir müssen diese Werte erreichen, um Chancen auf Fehlbedarfszuweisungen des Landes zu erhalten“, so SPD-Fraktionschef Christoph Bittner. Wohnungsbesitzer müssten durchschnittlich 1,50 Euro, Hauseigentümer zwischen vier und neun Euro pro Monat zusätzlich zahlen. „Wir haben die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und damit die Eigentümer entlastet“, so Bittner weiter.

„Keine Partei macht das gerne“

„Keine Partei macht das gerne“, bekannte Dieter Thomas (Grüne). Doch im Jahr des größten Defizits habe man keine andere Wahl. Als „falsches Signal“ bezeichnete dagegen Andreas Pauli (CDU) die Maßnahme, die alle treffe. „Das wird ja auch auf die Miete umgelegt.“ Zudem drohe eine Abwanderung von Betrieben, weil in den umliegenden Kommunen die Gewerbesteuersätze deutlich geringer seien. „Steuererhöhungen können nur das letzte Mittel sein“, befand Wolfgang Pipping (FDP). Seine Partei trage diese nicht mit, weil erst andere Einsparungen hätten erfolgen müssen.

Das wollte Grünen-Mann Thomas nicht auf sich sitzen lassen. So sei der geplante Ausbau der Straße Am Bahndamm ebenso verschoben worden wie die Verbesserung der Zuwegung zum Bahnhof im Bereich des Schützenplatzes. Unterschiedliche Ansichten gab es auch zum Stellenplan. Die CDU scheiterte mit dem Versuch, eine allgemeine dreimonatige Wiederbesetzungssperre zu erlassen. „Das würde ja auch für die Kindergärten gelten“, so Nicolai Overbeck (SPD).

Stelle wird ausgeweitet

Immerhin waren sich alle Parteien einig, eine neue Stelle für einen Tiefbauingenieur auf 30 Stunden zu begrenzen. Die nach dem Wechsel von Rodion Wohlleben nach Hamburg vakante Stelle des Umweltberaters mit 30 Wochenstunden wird zur Vollzeitstelle aufgewertet, deren neuer Inhaber höher eingruppiert wird und sich auch um Landschaftsökologie kümmern soll. Das setzten SPD und Grüne durch.

Mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP fand ein SPD-Antrag eine Mehrheit, der die Verwaltung beauftragt, zusätzliche Gewerbeflächen zu suchen, um langfristig die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu erhöhen. Diesmal waren die Grünen dagegen. „Wir haben mit Greve ein Grundstück für Gewerbe“, so Ines Strehlau (Grüne), die mehr Druck auf den Investor empfahl. Laut CDU-Mann Pauli steige der gerade mit der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen an, weil es dann eine Konkurrenz gebe.

Auch in den Folgejahren rechnet Halstenbek mit Millionen-Defiziten. Eine Arbeitsgruppe aus der Politik soll über Gegenmaßnahmen beraten.