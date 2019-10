Halstenbek. Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden hat Alarm geschlagen und die Fraktionschefs der Parteien zum Krisentreffen ins Rathaus bestellt. Eine Firmenübernahme kostet der Gemeinde mehrere Millionen Euro an Gewerbesteuer, was sich negativ auf die Haushalte 2019 und 2020 auswirkt.

„Wir erwarten für dieses Jahr ein Minus von 2,5 Millionen Euro“, so von Rüden auf Abendblatt-Anfrage. Für 2020 sei ein negatives Ergebnis von 500.000 Euro prognostiziert worden. Von Rüden: „Jetzt gehen wir davon aus, dass uns im nächsten Jahr ein Minus von mehreren Millionen Euro droht.“

Geringere Einnahmen aus der Einkommensteuer seien ein Grund für die Finanzmisere. Noch stärker ins Gewicht falle jedoch eine Firmenübernahme. Nach Abendblatt-Informationen hat ein Großkonzern aus Düsseldorf eine Halstenbeker Firma, die ihren Sitz am Verbindungsweg hat und ein großer Gewerbesteuerzahler war, übernommen. In der Folge wird die Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen vereinnahmt, Halstenbek erhält lediglich noch einen Bruchteil der bisherigen Summe.

„Wir müssen jetzt einen wirksamen Weg finden, damit umzugehen“, so von Rüden. Von der Rasenmähermethode, also einer pauschalen Kürzung aller Positionen, halte er überhaupt nichts. Gleichwohl müsse es „auf der Einnahmen- und auch auf der Ausgabenseite Bewegung geben“, fordert der Verwaltungschef. Er sei optimistisch, mit den Kommunalpolitikern gemeinsam einen Weg zu finden, um die Haushaltslage der Gemeinde zu entlasten. Eines ist laut von Rüden jedoch klar: „Runter auf Null werden wir nicht kommen.“

Angesichts wichtiger, jedoch auch sehr kostenträchtiger Projekte wie der Erweiterung des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums und der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek sowie der Errichtung zweier Kindertagesstätten sei dies aktuell illusorisch.