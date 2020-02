Barmstedt. Das Produkt ist verhältnismäßig unsexy – insbesondere dann, wenn es ein Patient im Mund hat, aber auch sonst. Abdruck-Löffelmaterial ist das Stichwort. Also die Masse, mit der Zahnärzte Gebissabdrücke nehmen, damit Zahntechniker anhand dieser Vorlagen Kronen, Brücken, Prothesen oder Implantate fertigen können. Zwei Barmstedter sind damit Weltmarktführer geworden. Drei von vier Stücken Zahnersatz weltweit werden auf Basis ihres Löffelmaterials gefertigt.

Joachim Pein und Wolfgang Willmann haben die Firma Dent-A-Pharm 1993 in Elmshorn gegründet. 2006 sind sie mit ihrem Unternehmen nach Barmstedt umgezogen. Für die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck ist es heute ein sogenannter Hidden Champion. Sie macht überhaupt nur drei Weltmarktführer im Kreis Pinneberg aus.

Gut 300 Tonnen im Jahr stellt das 60-Mitarbeiter-Unternehmen von seiner Modelliermasse in ganz bestimmter Rezeptur unter geheim gehaltener Anleitung in den Produktionshallen am Barmstedter Schusterring her. Die geniale Idee sei ihnen nach einem gemeinsamen Squashspiel in der Sauna gekommen, erinnert sich Pein. Er und seine Kompagnon Willmann arbeiteten damals in demselben Zahntechnikunternehmen in Niedersachsen, der eine als Verkaufsleiter, der andere, ein promovierter Pharmazeut, als Herstellungsleiter. Abdruckmasse wurde damals zumeist mit einem wasserlöslichen Pulver angefertigt, das aber sehr schnell austrocknete und durchhärtete. Das könnte man einfacher und besser machen, überlegten sich die beiden leitenden Angestellten und beschlossen, sich selbstständig zu machen. Um ein mögliches Arbeitsverbot in diesem Bereich zu vermeiden, das ihnen nach einer freiwilligen Kündigung geblüht hätte, erzählten sie ihre Pläne überall herum und seien schließlich – wie gewünscht – „gefeuert“ worden, berichtet Pein und muss heute noch darüber schmunzeln. „So konnten wir sofort loslegen.“

Banken gaben den Existenzgründern kein Geld

Den passenden Standort für ihre neue Firma fanden sie am damals noch kaum bebauten Ramskamp in Elmshorn. Allerdings sei die Anfangszeit sehr schwer gewesen. Die Banken stuften ihre Existenzgründung als sehr risikohafte Investition ein und gaben ihnen kein Startkapital. „Heute rennen sie uns die Bude ein“, wundert sich Willmann. Und so mussten sie am Anfang ihre ganzen Ersparnisse für die neue Geschäftsidee aufbringen. Sogar ihre Häuser und Autos hätten sie verkaufen müssen, erinnert sich Pein. „Wir lebten praktisch die ersten drei Jahre von den Gehältern unserer Ehefrauen, die als Apothekerin und Krankenschwester arbeiteten.“ Jede verdiente Mark wurde sofort wieder in neues Material und Rohstoffe investiert.

So sieht die gebrauchsfertige Abdruckmasse von Dent-A-Pharm in Barmstedt aus.

Foto: Burkhard Fuchs

Doch schon bald sollte sich ihre Idee in der Branche durchsetzen. Sie erwarben große Vakuumknetmaschinen, die sonst nur zur Silikonherstellung verwendet wurden, weil dies mehr Ertrag versprach. Und sie kauften anderen Anbietern Produktionsaufträge ab, weil sie es so schneller und günstiger machen konnten. „Das war unser eigentlicher Geniestreich“, ist Pein überzeugt. Denn so konnten sie die Dentallabore und Zahntechniker von ihrem lichthärtenden Material überzeugen, das sie jetzt genauso günstig anbieten konnten wie das bislang überwiegend verwendete wasserlösliche Pulver. „Denn unser lichthärtendes Löffelmaterial lässt sich viel schneller, sauberer und bequemer verarbeiten“, erklärt Willmann.

Die Masse wird nur unter Licht hart

Wenn der Zahntechniker oder Zahnarzt mitten bei der Arbeit telefonieren oder etwas anderes machen muss, brauche er die Masse nur vor Licht zu schützen und könne dann später bequem weiter daran arbeiten. Bei dem wasserlöslichen Konkurrenzprodukt gehe das nicht, weil die Masse zu schnell aushärte.

3,5 Millionen Euro ihres 5,6 Millionen Euro großen Jahresumsatzes erlöse Dent-A-Pharm mit dem Hauptprodukt. Etwa 100 ihrer 250 Großabnehmer in 75 Ländern auf allen Kontinenten verkauften das Produkt made in Barmstedt unter eigenem Label weiter. Diese Erstausrüsterstrategie, die englisch OEM für Original Equipment Manufacturer genannt wird und bedeutet, dass Originalhersteller und Vermarkter unterschiedliche Firmen sind, mache mittlerweile beinahe zwei Dritteln ihres Umsatzes aus. Ein Drittel ihrer Produkte verkaufen sie unter ihrem eigenen Markennamen Willmann & Pein.

Am Standort in Barmstedt, an den sie 2006 mit damals 40 Mitarbeitern gezogen sind, werden diese unterschiedlichen Vertriebswege auch räumlich getrennt. Im Schusterring 35 lässt Dent-A-Pharm für den Eigenmarken-Markt produzieren. Ein paar Hundert Meter entfernt im Schusterring 41 a ist das Labor für Willmann & Pein.

Eine neue Vorschrift, die bald EU-weit gelten soll, droht jetzt aber der OEM-Strategie einen Strich durch die Rechnung zu machen. So müssten sich jetzt auch die Abnehmer ihrer Produkte, die sie unter eigenem Namen weiterverkaufen, medizintechnisch und pharmazeutisch zertifizieren lassen, was sehr teuer und aufwendig sei, berichten die beiden Barmstedter Unternehmer. Doch weil sie ohnehin rund 80 Prozent ihrer Ware ins Ausland, vor allem nach China und Übersee, verkauften, treffe sie das kaum.