Halstenbek. Nach Drohmails gegen Politiker und Behörden in ganz Deutschland hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft den 31 Jahre alten Andre M. aus Halstenbek angeklagt. Der einst als Apfelfestbomber von Rellingen bekannt gewordene Mann war Anfang April 2019 in seinem Elternhaus festgenommen worden. Er soll unter dem Absender „NationalSozialistische Offensive“ in Mails an Mitglieder des Bundestags, Gerichte, Polizeidienststellen, Behörden, Einkaufszentren und Medien mit Sprengstoffanschlägen und Tötungsdelikten gedroht haben, wie die Anklagebehörde in Berlin am Montag mitteilte.

Angeklagt sind 107 Taten. Der 31-Jährige war nach seiner Festnahme in eine Haftanstalt nach Berlin überstellt worden. Er ist laut Staatsanwaltschaft wegen Sprengstoff-, Brand- und Körperverletzungsdelikten, begangen im Kreis Pinneberg, erheblich vorbelastet. Er war erst wenige Wochen nach Verbüßen einer Haftstrafe unter anderem wegen mehrfacher Brandstiftung und Sachbeschädigung auf freiem Fuß, als die Tatserie begonnen habe.

Andre M., dem in der Grundschulzeit ein angeblicher Herzfehler attestiert worden war, war schon früh verhaltensauffällig geworden. Bereits 2006 und 2007 stand er vor dem Amtsgericht Pinneberg – unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Androhung erheblicher Gewalttaten. Im September 2007 verhaftete ihn dann ein Sondereinsatzkommando. Er soll gemeinsam mit einem Freund einen Bombenanschlag auf das Rellinger Apfelfest geplant und quasi als Generalprobe in Ellerbek einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt haben.

Sofort nach der Freilassung schrieb André M. Drohmails

Für die Sprengung, für Dutzende Sachbeschädigungen und Brandstiftungen wurde Andre M. von der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe 2008 zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Vom Hauptanklagevorwurf – den Anschlag auf das Fest – sprachen ihn die Richter frei. Sie hatten Zweifel, ob tatsächlich ein konkreter Tatentschluss vorlag. Weil ein Gutachter ihm eine „abartige Persönlichkeitsstruktur“ attestierte, kam der damals 20-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung.

Dort blieb er bis Ende 2013. Im September 2014 ertappten Polizisten, die Andre M. wochenlang beschattet hatten, ihn beim Anzünden eines Autos. Nach zwei Gerichtsverfahren, die jeweils in die Berufung gingen, stand am 10. Mai 2017 die Verurteilung zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und elf Monaten Haft. Im Herbst 2018 kam der heute 31-jährige frei – und begann laut der jetzigen Anklage sofort mit dem Schreiben der Drohmails.