Rellingen . Ob „Mary Poppins“, „We Will Rock You“ oder „Tarzan“: Die Musicalschule Sonatini Stagekids interpretiert viele der berühmten Musicals dieser Welt. In ihrem neuen Bühnenprogramm präsentieren die Schüler am kommenden Wochenende in der Rellinger Caspar-Voght-Schule das Ergebnis ihrer intensiven Arbeit, die hinter ihnen liegt..

89 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren stehen während der Aufführung auf der Bühne. Was sie auch längst gelernt haben: Theaterarbeit ist Teamarbeit.

Unterstützt werden die jungen Leute von künstlerisch erfolgreichen und pädagogisch qualifizierten Lehrern, die an Musical- und Theaterschulen in ganz Deutschland tätig sind. Sie schulen die Stagekids gezielt in elementaren Gesangstechniken, schauspielerischen Grundlagen und Tanz.

Veranstalter des Konzerts ist der Förderverein der Musikschule Sonatini, dem auch der Erlös des Auftritts zugute kommt. Mit Teil- und Vollstipendien ermöglichen die Vereinsmitglieder Kindern aus einkommensschwächeren Familien sowie begabten Schülern, am Unterricht in der Musicalschule teilzunehmen.

Für alle musicalbegeisterten Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 17 bietet die Musicalschule im Februar Schnupperwochen an. In vier Unterrichtsstunden haben Teilnehmer hier die Möglichkeit, Neues in den Fächern Schauspiel, Gesang und Tanz und vielleicht eine neue Leidenschaft zu entdecken.

Musicalaufführung: Sa 25. 1., 18 Uhr, und So 26.1., 12/16 Uhr, Caspar-Voght-Schule, Schulweg 2, Karten an der Tages-/Abendkasse erhältlich: 9 Euro Erwachsene, Kinder 6 Euro

Schnupperwochen: im Februar, zweimal zwei Stunden, Musicalschule Sonatini Stagekids, Gaselbogen 7, 25 Euro, Anmeldung und weitere Informationen unter 04101/58 58 90