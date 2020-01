Wedel. Wilde Jagd durch Wedel: In der Nacht zum Sonntag verfolgte die Polizei einen 35-Jährigen, der mit seinem Sportwagen zuvor einem Streifenwagen am Rosengarten die Vorfahrt genommen hatte. Er fuhr zunächst gegen einen Bordstein, trat aufs Gas und flüchtete mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde in die Innenstadt. Dabei überfuhr er zwei rote Ampeln. Die Fahrt endete in einer Sackgasse. Der Fahrer flüchtete aber zu Fuß weiter über einen Zaun. Doch wenig später fanden die Beamten den angetrunkenen Mann hinter einer Hecke, wo er sich versteckten wollte. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Der Wagen war nicht auf ihn zugelassen. Geschädigte können sich unter 04103/501 80 melden.