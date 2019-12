Schenefeld will 42 Millionen Euro in die Modernisierung seines Schulzentrums stecken,Rellingen investiert derzeit mehr als 20 Millionen Euro in die Caspar-Voght-Schule. Die Nachbarkommune Halstenbek dagegen hat 2011 und 2015 ihre beiden weiterführenden Schulen komplett neu gebaut – und steht trotzdem vor einem riesengroßen Problem. Denn die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und das Wolfgang-Borchert-Gymnasium sind zwar topmodern, jedoch viel zu klein. Zusammengerechnet fehlen an beiden Lehreinrichtungen fast 50 Räume.

Halstenbek. Die Liste, die kürzlich den Kommunalpolitikern vorgelegt worden ist, hat es in sich. 26 Räume fehlen in der erst 2011 fertiggestellten Grund- und Gemeinschaftsschule, darunter sechs Klassenräume, drei variable Klassenräume, fünf Differenzierungsräume und vier Zimmer für Förderunterricht. Dazu besteht Raumbedarf für Schulsanitäter, Schulsozialarbeit oder etwa Besprechungen. „Die Schule war für 700 Schüler ausgelegt, inzwischen unterrichten unsere 60 Lehrer bis zu 850 Kinder“, sagt Schulleiter Alexander Grote.

Ursprünglich war eine Dreizügigkeit für die Lehreinrichtung vorgesehen. Inzwischen sei die Grundschule durchgängig vierzügig, im weiterführenden Bereich betreffe dies aktuell zwei Jahrgangsstufen. Macht unter dem Strich 36 statt der geplanten 30 Klassen. Laut Grote besteht in jedem Schuljahr das Risiko, dass in der Gemeinschaftsschule eine weitere Klassenstufe vierzügig wird. Gründe sind der starke Zuzug von Familien mit Kindern nach Halstenbek – und die freie Schulwahl.

Unterrichtet wird auch in der Mensa und auf dem Flur

So schicken immer mehr Eltern ihre Kinder zunächst auf das Gymnasium, die Rückläufer kommen dann später in der Gemeinschaftsschule an. Weil die alle Halstenbeker Kinder aufnehmen muss, wird die Aufnahmekapazität überschritten, und ein neuer Klassenzug muss gebildet werden.

„Das Gebäude ist ausgereizt, wir sind am Ende der Kapazitäten angelangt“, warnt Grote. Die Einrichtung habe diverse Fachräume in Klassenzimmer umgewandelt und nutze wirklich jede Nische. Grote: „Teilweise findet Unterricht in der Mensa oder auch mal auf dem Flur statt. Aber so geht das nicht mehr weiter.“

Alexander Grote, Leiter der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek in Halstenbek.

Foto: Arne Kolarczyk

Auch dem Jugendzentrum JubA23, das sich im gleichen Gebäude befindet, habe die Schule schon einen Raum abgenommen. „Ich bin da in der Zwickmühle, aber aus meiner Sicht geht Schule vor“, sagt Schulleiter Grote. Doch auch wenn das komplette Jugendzentrum eine neue Bleibe finden würde, würde das die Raumnot der Schule nur lindern, nicht beheben. „Das reicht nicht“, sagt Alexander Grote. Er würde eine Aufstockung der Schule einem Anbau vorziehen, weil ein Anbau den ohnehin knapp bemessenen Platz auf dem Schulhof weiter einschränken würde. Allerdings würde eine Aufstockung im Mitteltrakt der Schule auch lediglich sechs weitere Klassenräume bringen.

Wie es in Sachen Raumnot weitergeht, entscheidet die Politik. Sie hat für den 6. Januar eine Sondersitzung der beiden zuständigen Ausschüsse angesetzt. „Ich wünsche mir, dass unser Bedarf anerkannt wird und die Verwaltung einen klaren Auftrag erhält, in die konkrete Planung einzusteigen“, sagt Grote.

Notfalls müssen Container her – und die sind teuer

Das ist beim Wolfgang-Borchert-Gymnasium, das im Herbst 2015 eingeweiht wurde, bereits passiert. Die Politik hat die 23 fehlenden Räume, darunter zehn Klassen- und zwei Fachräume sowie fünf Räume für den Offenen Ganztag, offiziell anerkannt – und sie hat die Verwaltung aufgefordert, das gesamte Schulgelände zu überplanen. Die Idee ist, die marode Turnhalle – sie stammt als Einziges aus der Zeit der alten Schule – abzureißen und an anderer Stelle neu zu bauen. Wo jetzt die Sporthalle steht, wäre dann Platz für einen Erweiterungsbau.

„2026 müssen wir die neuen Räume zur Verfügung haben“, sagt Schulleiter Veit Poeschel. Dann sei das Gymnasium, das ursprünglich als 4,5-zügige G8-Schule geplant wurde, komplett auf auf G9 angewachsen und durchgängig fünfzügig. Aktuell behilft sich das Gymnasium mit Wanderklassen. Während die Schüler in der Unter- und Mittelstufe noch feste räume haben, wandert die Oberstufe von einem freien Raum in den nächsten. Das funktioniert, weil die Unter- und Mittelstufenschüler zwischendurch Fachräume nutzen und so ihr Klassenzimmer freimachen.

Eine Not-, aber keine Dauerlösung, sagt Poeschel – und warnt: „Sollten wir die neuen Räume nicht bekommen, müssen wir Container aufstellen. Und das wird richtig teuer.“ Der Schulleiter sieht die notwendige Erweiterung auch als Chance, neue Konzepte auszuprobieren. So könnte eine Art Bildungscampus entstehen, Schul- und Sporträume könnten in der schulfreien Zeit von anderen Bildungsträgern oder Sportvereinen genutzt werden.

„Wir führen bereits erste Gespräche mit Hochtief“, bestätigt Bürgermeister Claudius von Rüden. Der Baukonzern hatte das Gymnasium im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) gebaut und ist Betreiber das Gebäudes, das der Gemeinde gehört. „Hochtief hat Interesse signalisiert, auch an der Erweiterung mitzuwirken“, so von Rüden. Zu diesem Punkt werde es jedoch ein Vergabeverfahren geben müssen. ÖPP selbst hält von Rüden für eine „Erfolgsgeschichte“. Auch die Grund- und Gemeinschaftsschule hatte die Gemeinde 2011 als ÖPP-Projekt erstellen lassen – damals mit dem Partner Goldbeck. Auch diese Baufirma gilt als erster Ansprechpartner, wenn es um die Erweiterung der Lehreinrichtung geht.