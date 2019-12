Rellingen. Das größte Projekt Rellingens entsteht außerhalb des Ortskerns in Egenbüttel, kostet mehr als 20 Millionen Euro und dürfte vom kommenden Jahr an rund 100 Schüler, Lehrer und Verwaltungsangestellte erfreuen: die Caspar-Voght-Schule, Rellingens neue Super-Schule. Noch im Dezember wird ein wichtiger Bauabschnitt der zu erweiternden fünfzügigen Einrichtung gegen Regen und Frost abgedichtet, dann geht es mit Volldampf an den Innenausbau. Ein Baustellenbesuch.

Eine Darstellung aus den Tagen der Planung: So soll die umgestaltete Schule nächstes Jahr aussehen.

Foto: Gemeinde Rellingen / HA

Der Frost lässt auf sich warten, und das ist gut für den Baufortschritt. Alles läuft nach Plan, dank gelegentlicher Wochenendarbeit haben die rund 50 Arbeiter (davon zwei Frauen) auf der Baustelle sogar einen einwöchigen Vorsprung erreicht. Bis zu zehn Betonmischer fahren den Platz pro Tag an.

Die Stadt baut einen neuen Fuß- und Radweg zur Schule

Der Neubau-Riegel entlang der Straße Schulweg steht inzwischen, Dachdecker vollenden zurzeit das Flachdach obendrauf, und schöne, große Fenster werden auf allen Etagen eingesetzt, damit das Gebäude noch diesen Monat dicht gemacht werden kann. „Das ist wichtig, um in der Winterzeit innen weiter bauen zu können“, sagt Bauleiter Philip Gerigk.

Noch sind nicht alle Leitungen verlegt. Das Außengerüst dient dem Verklinkern der Fassade.

Foto: Katja Engler

Damit haben die Arbeiter schon begonnen. Einer von ihnen steigt gerade auf eine hohe Leiter, um oberhalb der Deckenverkleidung eine Leitung zu überprüfen. Bodentiefe Fenster werden das geräumige Lehrerzimmer erhellen, von da aus geht der Blick hinaus auf einen neuen Schulhof mit künftiger Grünanlage, an den anschließend, wie gehabt, die Grundschüler lernen.

Das Obergeschoss des Neubaues gleicht zur Zeit einem lichtdurchfluteten Ballsaal ohne Zwischenwände, später wird es durch Mauerwerk in Klassen- und Differenzierungsräume aufgeteilt sein.

Das größte Kunststück besteht darin, die einzelnen Schritte so abzustimmen, dass der Unterricht so wenig wie möglich gestört wird. Denn mitnichten beschränken sich die Arbeiten auf die drei Neubauten entlang der Straße Schulweg. Auch im Altbau wird saniert und umgebaut: Unten, wo zurzeit noch die Aula ist, entstehen Fachräume für Technik und Musik, die Grundschule bekommt neue Klassenräume, und die alten werden saniert, der naturwissenschaftliche Trakt im Altbau wird für 300.000 Euro komplett neu gestaltet, ebenso wie diverse Schulhöfe ringsum.

Auch soll der Verkehr zu und von der Caspar-Voght-Schule künftig besser geführt werden. Dafür wird entlang der Hempbergstraße zwischen Halstenbeker Straße und Schulweg ein separater Fuß- und Radweg hinter dem Knick gebaut. Kostenpunkt: gut eine Million Euro. Bürgermeister Marc Trampe hofft, dass dadurch mehr Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen und die Zahl der Eltern-Taxis abnimmt. „Zurzeit haben wir 1000 Schüler“, sagt er. „Es ist ein toller Erfolg, dass die Schule einen solchen Andrang hat.“

Der Regisseur des Ganzen ist Bauleiter Philip Gerigk. Er hat den Hut auf und muss dafür sorgen, dass alles ineinander greift und der Neubau innerhalb der geplanten Zeit fertig ist. Momentan sind einige Arbeiter damit beschäftigt, 1600 Quadratmeter solide Klinker auf die Außenwände aufzubringen. Schwere Arbeit für eine Fassade, „die dann aber auch mindestens 50 Jahre nicht mehr angefasst werden muss“, sagt Gerigk.

Die Container sollen bis zum Sommer verschwinden

Groß wie ein Ballsaal: Bauleiter Philip Gerigk und die städtische Schulamtsleiterin Dagmar Schudak im Obergeschoss des Neubaus.

Foto: Katja Engler

Momentan sind noch 14 Klassen und die Verwaltung an drei verschiedenen Stellen auf dem Gelände in Containern untergebracht. Die sollen bis zu den großen Ferien verschwinden, und alle Kinder, die darin schwitzen mussten, können sich entweder auf frisch renovierte oder sogar auf neu gebaute Klassenräume freuen. Schüler ab Klasse neun aufwärts sollen in den dreistöckigen Neubau einziehen, weil sie am meisten Ruhe zum Lernen brauchen. Das als Aula nutzbare Foyer mit Bühne im mittleren der drei Baukörper bekommt sogar ein begrüntes Dach.

Sind die Bauarbeiten fertig, geht es daran, an der Caspar-Voght-Schule auch noch die Digitalisierung durch neu angeschaffte Möbel und einen WLAN-Zugang voranzutreiben. Das kostet dann nochmal knapp 338.000 Euro extra. Nach den Sommerferien sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Gerigk: „Dafür geben wir alles. Das müssen wir schaffen!“