Wedel. Nächste Runde im Kuddelmuddel um den Wedeler Haushalt 2020. Mit deutlicher Mehrheit hat der Rat am Donnerstagabend den Etatentwurf abgelehnt, der auf dem Vorschlag der Verwaltung aus dem Herbst und den Beratungen eineinhalb Wochen zuvor im Haupt- und Finanzausschuss fußt. Damit geht Wedel ohne Haushalt ins neue Jahr. Beim Geldausgeben werden damit der Verwaltung und der Politik Fesseln angelegt.

Zuerst mussten die Politiker eine bittere Pille schlucken. Angefangen mit dem Plus von gut 660.000 Euro im Bürgermeister-Vorschlag über zusätzliche Ausgaben und die zwischenzeitliche Streichung der Steuererhöhungen im Haupt- und Finanzausschuss, was zusammen ein Minus von gut vier Millionen Euro erbrachte, sind die Wedeler nun bei einem Minus von knapp fünf Millionen Euro angekommen. Dies kommt unter anderem durch rückläufige Einkommensteuereinnahmen und zusätzlich Ausgaben für Gebäudeunterhaltung zustande. Der abgelehnte Entwurf sah 81,17 Millionen Euro Ausgaben und 76,25 Millionen Euro Einnahmen vor.

Dann ließ der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Kissig die Bombe platzen, dass seine, die stärkste Fraktion im Rat, den Haushalt nicht mittragen wird. Er begründete dies mit dem mangelnden Sparwillen der anderen Fraktionen, den sie aus seiner Sicht mehrfach im zu Ende gehenden Jahr unter Beweis gestellt haben.

Zustimmung zum Haushalt von Grünen, SPD und WSI

Es kam auch ein Nein von der FDP-Fraktionsvorsitzende Renate Koschorrek („wir haben konkrete Sparbeschlüsse gemacht“), der Linken-Fraktionsvorsitzende Barbara Kautz („Es ist nicht erkennbar, dass zum Wohl der Wedeler investiert wird“) und dem fraktionslosen Rat Dennis Lobeck („Wir brauchen drastische Kürzungen“), sodass aufgrund der Mehrheitsverhältnissen klar war, dass der Wedeler Haushalt keine Mehrheit finden würde. WSI, Grüne und SPD gaben noch ihre Bauchschmerzen mit dem Etat zu Protokoll, stimmten jedoch dafür. Am Ende wurde der Haushalt mit 21 zu 15 Stimmen abgelehnt.

Bürgermeister Niels Schmidt erklärt auf Nachfrage, er dürfe jetzt nur Ausgaben tätigen, zu denen er rechtlich und vertraglich verpflichtet ist. Das sei möglich etwa bei dem per Vertrag geregelten Sportangebot mit hauptamtlichen Trainern von TSV und Rist, das in der Nachmittagsbetreuung an den Schule geleistet wird. Hinzu kommen unaufschiebbare Ausgaben. Zum Beispiel ein kaputtes Schuldach darf der Verwaltungschef reparieren lassen, Schulsanierungen sind ihm jedoch verboten.

Leer gehen bis auf Weiteres Vereine und Verbände aus, die die Stadt mit sogenannten freiwilligen Leistungen unterstützt. Die Stelle eines Kümmerers für die städtischen Unterkünfte, die der Rat noch kurzfristig im Dezember in den Stellenplan aufgenommen hat, darf Schmidt ohne Haushaltsplan nicht ausschreiben. Und durch den vorläufigen Haushaltsstillstand verzögern sich zudem einige von der Politik gewollte Investitionen, etwa in die Schule.

Weitere Runden im Haushalts-Kuddelmuddel werden folgen müssen. Der Rat verabschiedete einmütig einen Antrag der CDU, wonach die Verwaltung Sparvorschläge unterbreiten soll. Mehrere Politiker äußerten die Vermutung, dass es bis zum Sommer dauern werde, bis ein Haushalt vorliegt, mit dem gearbeitet werden kann.

Der Bürgermeister richtete einen Appell an die Politiker: „Der Rat muss sich fragen, wie er mit dem Sitzungsergebnis umgeht.“ Die nächste Diskussionsrunde findet voraussichtlich am 13. Januar ab 19 Uhr mit der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss im Rathaus statt.