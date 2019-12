Kreis Pinneberg. Insbesondere über die Weihnachtsfeiertage und rund um den Jahreswechsel, wenn in vielen Haushalten deutlich mehr Müll anfällt als an anderen Tagen des Jahres, stellt sich die Frage: Wann wird er denn das nächste Mal abgefahren? Wie das Abfallteam der Kreisverwaltung mitteilt, ändern sich die Termine in den kommenden Wochen.

Alle Grundstücke, bei denen normalerweise am Montag ein Müllwagen käme, werden schon am Sonnabend, 21. Dezember, angesteuert. Das heißt, die Bewohner müssen bereits Ende dieser Woche aufpassen und Restabfallbehälter, Bio-Gefäße und Papiertonnen beziehungsweise Gelbe Säcke am Freitagabend oder am Sonnabend ganz früh bereitstellen. Auch diejenigen, deren Behälter normalerweise am Dienstag, also Heiligabend dran wären, müssen aufmerksam sein und einen Tag vorher, also am Montag die Tonne vor die Tür stellen. Das gilt dann auch noch für diejenigen, die regulär am ersten Weihnachtstag, also Mittwoch, Besuch von den Müllwerkern bekämen. Hier erfolgt die Entsorgung ebenfalls einen Tag früher, nämlich Heiligabend. Nach Weihnachten läuft es genau umgekehrt: Behälter und Gelbe Säcke werden einen Tag später als üblich abgeholt: Freitag statt Donnerstag, Sonnabend statt Freitag.

Änderungen im neuen Jahr: Am Neujahrstag (Mittwoch) fällt die Müllabfuhr ebenfalls aus. In dieser Woche verschiebt sich der reguläre Abfuhrtag von Mittwoch an dann erneut jeweils um einen Tag nach hinten, bis am Sonnabend, 4. Januar, auch die regulären Touren vom Freitag erledigt sind.

Der Recyclinghof der GAB in Tornesch-Ahrenlohe bleibt Heiligabend, Silvester und natürlich an den Feiertagen geschlossen.

Alle veränderten Termine sind auch in den regionalen Abfuhrplänen aufgelistet, die derzeit mit der Abfall-Info 2020 an sämtliche Haushalte im Kreisgebiet verteilt werden. Online finden Kunden ihre persönlichen in dem elektronischen Abfuhrkalender unter www.pi-abfall.de. Die GAB empfiehlt hier auch die Erinnerungsfunktion per E-Mail einen Tag vor der Abfuhr oder den Import in den Outlook-Kalender. So muss niemand einen Termin verpassen.