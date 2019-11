Halstenbek. Der Vorfall, von dem Bürgermeister Claudius von Rüden den Kommunalpolitikern am Montagabend zu Beginn der Gemeinderatssitzung erzählte, hatte sich Mitte voriger Woche im Halstenbeker Rathaus ereignet. „Ein Flüchtling ist sehr aggressiv aufgetreten, wir mussten letztlich die Polizei rufen“, so der Verwaltungschef. Er habe seitdem einen Sicherheitsdienst eingeschaltet, der zunächst bis Ende der Woche im Rathaus präsent sein werde.

„Der Mann war nicht damit einverstanden, dass er sein Zimmer in einer unserer Flüchtlingsunterkünfte räumen und stattdessen in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht werden sollte“, so von Rüden auf Abendblatt-Anfrage. Das sei jedoch mithilfe der Polizei durchgesetzt worden. Weil der Flüchtling gedroht habe, wiederzukommen und alles kurz und klein zu schlagen, habe er vorsorglich den Sicherheitsdienst engagiert. „Die Sicherheit der Mitarbeiter sollte Ihnen am Herzen liegen“, appellierte von Rüden dann an die Politiker.

Folge: Geplante Haushaltsverabschiedung verschoben

Die befassten sich wenig später mit Umbau, Erweiterung und Sanierung des Rathauses, stellten dafür jedoch kein Geld für 2020 zur Verfügung. Nur 30.000 Euro für einen Prüfauftrag könnten im Haushalt landen. Im ersten Entwurf für 2020 klafft im Ergebnishaushalt ein Loch von 6,67 Millionen Euro. Als Folge wurde die eigentlich geplante Haushaltsverabschiedung verschoben, bis Ende Januar sollen Politik und Verwaltung gemeinsam erarbeiten, wie die Einnahmen erhöht und die Ausgaben verringert werden können.

Kein Wunder, dass sich die Finanzprobleme wie ein roter Faden durch den Abend zogen. Der CDU-Fraktionschef Andreas Pauli stellte bei jedem Tagesordnungspunkt, der eine finanzielle Verpflichtung für den Haushalt 2020 nach sich zog, einen Vertagungsantrag. Letztlich wurde aber nur ein Punkt vertagt – nämlich die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Hundesteuer. Sie dürfte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt kommen, auch mit einem Anstieg der Grund- und Gewerbesteuern ist dann mangels Alternativen zu rechnen.

Für Kita am Ostereschweg sollen 25.000 Euro fließen

Gegen den Willen der Union, aber mit den Stimmen aller anderer Fraktionen wurde beschlossen, 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie bereitzustellen, die die Möglichkeiten für bezahlbares Wohnen auf einem gemeindlichen Grundstück am Verbindungsweg ausloten soll. „Wir sind nicht gegen sozialen Wohnungsbau“, betonte CDU-Mann Pauli. Eine derartige Studie könne jedoch auch der Investor erledigen, der später das Areal erwerben werde. Pauli brachte auch ins Spiel, dass die Gemeinde zumindest Teile der Fläche gewinnbringend für normalen Wohnungsbau verkaufen könne.

Für die Planung einer Kita am Ostereschweg sollen 25.000 Euro fließen, weitere 250.000 Euro als Anschubfinanzierung mit einem Sperrvermerk versehen werden. An der Altonaer Straße sind Unterkünfte für Flüchtlinge geplant, hier sollen 30.000 Euro für die Planungs- und 140.000 Euro für Bauleistungen bereitstehen. Der höhere Betrag soll gesperrt werden. Alle diese Summen, das betonte Wolfgang Pipping (FDP), würden jedoch nicht automatisch kassenwirksam. „Laut den Beschlüssen empfehlen wir eine Anmeldung für den Haushalt 2020“, so Pipping weiter. Sollte sich die Arbeitsgruppe für die Haushaltskonsolidierung gegen ein Projekt entscheiden, könne dieses immer noch gestrichen werden.