Pinneberg. Skurriler Einsatz in Pinneberg: Die Feuerwehr wurde am Freitag um 18 Uhr in einen Supermarkt in der Saarlandstraße gerufen, weil jemand in einem Flaschenrückgabeautomaten eingeklemmt war. Noch während die Kameraden auf der Anfahrt zur Wache waren, gab die Leitstelle allerdings Entwarnung. Die Person konnte ihr Bein selber befreien, und die Feuerwehr musste nicht mehr ausrücken. Wie das Bein überhaupt in den Flaschenautomaten geraten konnte, ist nicht bekannt.