Pinneberg. Wie viel Durchgangsverkehr hat das Quellental wirklich? Wie werden die Straßen sicherer? Und warum wurde der geplagte Hätschenkamp ausgelassen? Das sind Fragen, die die Anwohner im Pinneberger Stadtteil Quellental beschäftigen, seit das Verkehrsgutachten für das Viertel auf dem Tisch liegt (wir berichteten). Zehn von ihnen haben sich nun mit dem Autor der Expertise ausgetauscht, dem Ingenieur Jörn Janssen vom Büro SHP.

Die Anwohner waren gut vorbereitet. Von den Politikern des Stadtentwicklungsausschusses, der gleich im Anschluss an das Treffen mit den Anwohnern über dasselbe Thema debattierte, war lediglich Manfred Stache (Grüne/Unabhängige) da. Jörn Janssen betonte, dass bisher nichts in Stein gemeißelt sei: „Noch sind wir flexibel, noch sind die Dinge korrigierbar.“

Die Anwohner, die schon zuvor auf einer öffentlichen Veranstaltung Bedenken und Anregungen geäußert hatten, monierten, dass der Gutachter die Menge an Durchgangsverkehr so gemessen haben, dass ein verzerrtes Bild entstanden sei. So kommt SHP zu einer harmlosen Durchschnittsquote von 13,8 Prozent (wir berichteten). Ein Durchschnittswert kann aber auch entstehen, wenn zwei Extreme zu einem Wert zusammengefasst werden.

Ein bisschen scheint das beim Durchgangsverkehr der Fall zu sein, über den dann auch länger gesprochen wurde. „Wir finden es schade und nicht nachvollziehbar, dass Sie zu dem Ergebnis kommen, es führen überwiegend die Anwohner durchs Viertel“, so eine Dame aus dem Quartier. Bereits die Definition des Begriffs Durchgangsverkehr lässt dabei aufmerken: Er bedeutet, dass ein Fahrzeug über eine Straße ins Viertel hineinfährt und es an anderer Stelle wieder verlässt. Die Anwohner kritisieren, dass mit dieser Definition alle Autofahrer aus der Berechnung herausfielen, die über die Straße An der Mühlenau oder – noch extremer – über die Oeltingsallee an den Bahnhof heranführen, um dort jemanden abzusetzen und dann auf demselben Weg das Viertel wieder zu verlassen.

Hol- und Bringverkehr zum Bahnhof „kein Durchgangsverkehr“?

„Ja, diese Straße wird dafür von einer relativ großen Zahl von Fahrern genutzt. Der Hol- und Bringverkehr zum Bahnhof konzentriert sich auf die Oeltingsallee“, bestätigte Jörn Janssen. An dieser Stelle sei die niedrige Menge an Durchgangsverkehr zu relativieren. Als Lösung schlägt er vor, den Hol- und Bringverkehr zum Bahnhof auf bestimmte Straßenabschnitte zu reduzieren. Ratsherr Manfred Stache stellte fest, dass an einigen Knotenpunkten eine Durchgangsverkehrsquote von etwa 40 Prozent zu verzeichnen sei, also weit mehr als 13,8 Prozent. Das solle nachgebessert werden. Dass die Oeltingsallee als Park-and-ride-Straße genutzt werde, sei daran zu erkennen, dass nach 19 Uhr dort kaum jemand parke. Lösung: Anwohnerparken. Schwach findet Stache, dass der Autoverkehr aus dem künftigen ILO-Park nicht mit berechnet wurde.

Ein Anwohner, der sich um die Sicherheit von Schülern im Bereich Richard-Köhn-Straße, Goethestraße und Schopenhauerstraße sorgte, hatte dem Gutachter damit einen Hinweis gegeben. Jörn Janssen: „Im Zuge des Gesamtproblems macht es Sinn, diesen Knotenpunkt noch genauer zu untersuchen, um die Situation dort zu entschärfen.“

Als die Rede auf den Hätschenkamp kam, gab Janssen zu, dass jedes Verkehrskonzept mit Verdrängung zu tun habe. Die Straße sei zusammen mit dem Wiesengrund zur Durchgangsstraße geworden, so ein Anwohner: „Da kann man aufs Gaspedal drücken. Kinder sind dort stark gefährdet.“ Der Gutachter sagte daraufhin: „Wenn das der Fall ist, müsste man in Ihrer Straße eine Erfassung machen.“ Bislang sei der Hätschenkamp ausgelassen worden, weil andere Straßen als notwendiger erachtet worden seien.

Voraussichtlich im Dezember soll noch eine große Bürgerveranstaltung zum Thema stattfinden.