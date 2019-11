Schenefeld. In Sachen Energieeffizienz ist Schenefeld ein Vorbild für viele andere Kommunen. Davon konnten sich jetzt auch Stefan Sievers und Klaus Wortmann von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) bei einem Besuch vor Ort überzeugen. Die EKSH vergibt alle zwei Jahre die landesweiten Energiepreise für Städte und kommunen – und zeichnete 2019 Schenefeld gleich zweimal aus.

Als Energieheld darf sich seitdem der 79-jährige Willy Kanow bezeichnen, der sich seit Jahren unermüdlich für den Klimaschutz einsetzt. Und als innovatives Projekt zur Energieeinsparung wählte die EKSH die Eisspeicherheizung der Schenefelder Kita Biene Sonnenstrahl aus, die auf Kanows Initiative verwirklicht wurde. „Die Kita hat Strom als einzigen Energieträger, wird rechnerisch CO2-frei betrieben und verbraucht 30 Prozent weniger Energie als vergleichbare Einrichtungen“, sagt Martina Schiller, die Energie- und Klimaschutzkoordinatorin im Rathaus.

Sie ist zuständig für das Energie- und Klimaschutzkonzept, das die Stadt alle drei Jahre erneuert. 2014 wurde das erste verabschiedet, das die Stadt mit Unterstützung der Deutschen Energie-Agentur (Dena) erarbeitet hatte. Sie verlieh Schenefeld 2015 den Status als Energieeffizienz-Kommune – als eine von drei Musterkommunen bundesweit. 16 Maßnahmen zur Energieeinsparung hatte die Stadt damals beschlossen.

Straßenlaternen von Halogen- auf LED-Technik umgerüstet

Eine davon: die Umstellung von 900 Straßenlaternen von Halogen auf LED. „Im Mai 2019 haben wir den Austausch abgeschlossen, zuletzt wurden nochmals 958 Lampen ausgetauscht“, erläuterte Schiller den Gästen aus Kiel. Dies habe eine enorme Energieeinsparung zur Folge gehabt – bis zu 60 Prozent im Vergleich zu den früheren Werten.

Schenefeld ist inzwischen auch „Green ITown“. Das setzt die Erarbeitung einer Energieeffizienz-Strategie für die IT in allen städtischen Liegenschaften wie etwa der Verwaltung und den Schulen voraus. Das betraf Server, Computer, Drucker und sonstige IT-Infrastruktur in der kommunalen Verwaltung. „Wir haben allein im Rathaus, bezogen auf die IT, 35 Prozent Stromeinsparung erzielen können“, so Schiller weiter.

Auch zukünftig hat die Stadt noch viele Pläne in Sachen Energieeffizienz. „Das geplante Bürgerzentrum ist ein großes Projekt“, erläuterte Schiller. Auch bei der Sanierung und Modernisierung des Schulzentrums, die laut einer Machbarkeitsstudie 42 Millionen Euro kosten könnte (wir berichteten), stehe das Thema Energieeinsparung ganz oben auf der Agenda. Energieheld Kanow hat vorgeschlagen, dort auf Geothermie zu setzen. Die Stadt prüft das und die entstehenden Kosten.

„Energiesparen kostet am Anfang erst einmal ganz viel Geld“, sagt dazu Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. Aber langfristig werde ein Nutzen erzielt, der sich dann auch finanziell lohne. Das bestätigt auch der Besuch von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein. „Machen Sie weiter so“, empfehlen Stefan Sievers und Klaus Wortmann den Verantwortlichen der Stadt.