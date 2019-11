Rellingen. Um seine Familie zu ernähren, arbeitet Mehyar Mahmud (37) als Maler und Lackierer in Hamburg. Doch abends verschwindet er im Atelier, um Bilder zu malen. Der syrische Künstler stellt seine farbenfrohen Gemälde von heute an in der Rellinger Rathausgalerie aus. Sie bewegen sich zwischen Comic-Ästhetik, Surrealismus und Pop Art.

Ein Kopf, aus dem mehrere zersplitterte Bilder herauswachsen, in denen sich verschiedene Geschichten entspinnen: Dieses große, quadratische Gemälde hängt im Treppenaufgang. „Verwicklung“ heißt das Selbstporträt eines Menschen, dessen schöne und traurige Erinnerungen ineinanderfließen. Es ist kein Zufall, dass die Ausstellung den Untertitel trägt: „Eine Hommage an die friedliche Vielfalt des Lebens“. Im Oktober 2015 ist Mahmud nach Deutschland gekommen, geflüchtet in die hiesige friedliche Vielfalt des Lebens. Allein. Der „brutalen Realität“ seiner nordsyrischen Heimat wollte er damals entkommen. Da war er 32 Jahre alt und besaß eine gut gehende Werbeagentur. Das ganze erste Jahr verbrachte er in einer Halle, gemeinsam mit 300 anderen Geflüchteten. „Das war richtig schwer. Was hat mir damals geholfen? Die Malerei“, sagt er.

Täglich hat Mahmud acht, neun Stunden gemalt

Die Künstlerin Maiken Wetzels, die in der Nähe einen Kreativ-Workshop veranstaltete, gab ihm damals die ersten zwei Leinwände. Er malte, obwohl ringsum das Chaos tobte. Seine Bilder gefielen ihr so gut, dass sie ihm einen Ateliercontainer beschaffte. Dort hat er dann täglich acht, neun Stunden gemalt. Bis die Seele sich wieder sammeln konnte.

Die Bilder hat er dann in einem Einkaufszentrum in Niendorf ausgestellt. „Alles habe ich verkauft“, erzählt er, noch immer erstaunt über so viel Glück. Das hat ihn enorm ermutigt, mit der Malerei weiterzumachen. Wie er sich überhaupt ständig bemüht, dazuzulernen. Er spricht gut Deutsch. Seine Familie ist ein Jahr später nachgekommen, seine Frau arbeitet inzwischen als Dolmetscherin. Die übrige Familie ist in alle Winde verstreut: Der eine Bruder lebt in Dubai, der andere in Belgien, die Eltern in Kurdistan. „Aber wir werden uns alle wiedersehen“, sagt er. Und eines Tages will er zurückkehren in die Heimat.

Wer ihn hier nach seinen politischen Ansichten oder seinem Glauben fragt, dem antwortet er: „Da ist für mich die rote Linie. Ich bin einfach ein Mensch.“ Er habe genug Krieg gesehen und gehört. Ein etwas älteres Bild heißt „Gesicht des Krieges“. Statt Haaren türmen sich auf einem Kopf im Profil lauter gierige Augen monströser Wesen, die sich an allem bereichern, was noch da ist – und ein Schlauch zum besseren Aussaugen jenes Landes, in dem der Krieg tobt. Seines Landes. „Ich habe richtig viel erlebt“, sagt er. Das spiegelt sich in seinen Bildern, deren Farben schön und positiv sind. Einige zeigen einen schwachen Widerschein orientalischer Bildtraditionen, die Vorliebe für ornamentale Muster ist deutlich erkennbar. „Ich bin verrückt nach Mustern und Farbe“, sagt Mahmud. Die meisten seiner Figuren sind weiblich: „Frauen sind ganz wichtig. Ohne Frauen geht gar nichts. Sie sind ein Symbol von Freiheit, ein Symbol des Guten.“ Ein doppelköpfiges grünes Wesen hat er „Natur“ genannt, die Natur sei weiblich, sagt der Künstler.

Auch Engel hat er gemalt, die in syrischen Tempeln als Himmelsboten auftauchen. Hier sind sie nackt, und ihre Gesichter gleichen den Kopfkästen des italienischen Surrealisten Giorgio de Chirico. Es gehe ihm um Wahrheit. Um die kämpfe er mit Pinsel und Farbe.

Ausstellung: Eröffnung Do 14.11. 19 Uhr. Rathaus Rellingen, Hauptstr. 60, 8.30-13 Uhr, Di auch 14-18 Uhr. Bis 3.11..