Pinneberg. Viel Aufregung gibt es momentan um das Jugendcafé Chillout Lounge im Pinneberger Geschwister-Scholl-Haus (GSH). Rund 40 Jugendliche kommen wöchentlich dort hin. Einmal in der Woche treffen sich auch antifaschistische Gruppen unter dem Namen „Antifa-Café“. Bürgermeisterin Urte Steinberg soll diesen Hausverbot erteilt haben, nachdem ihr Vorschlag auf Widerstand gestoßen war, das Treffen doch vielleicht umzubenennen, da Teile der Antifa gewaltbereit seien.

Inzwischen kommt aus der Verwaltung ein klares Dementi: „Ein Hausverbot stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte“, sagt Stadtsprecherin Maren Uschkurat. „Die Jugendlichen dürfen das Café dort machen und auch weiter so nennen.“ Die interne Kommunikation habe wohl nicht gut funktioniert, sodass „das nicht richtig rübergekommen ist“. Also nur ein Sturm im Wasserglas?

Die Antifa schreibt in den sozialen Medien unmissverständlich: „Die Leitung musste uns das Hausverbot der Bürgermeisterin aussprechen. Wir (...) verurteilen die Erteilung des Verbotes auf das Schärfste.“ So ist es in einem Beitrag zu lesen, den Jutta Ditfurth, Gründungsmitglied der Grünen, auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat.

Der Leiter des GSH ist Jens Schmidt. Er darf zum Thema Antifa-Café nichts sagen, das wurde ihm aus dem Rathaus verboten. Aber: Auch im GSH finde politische Arbeit statt: „Wir unterstützen die Fridays-for-future-Bewegung, und wir wollen jetzt auch eine Nachhaltigkeits-AG machen“, sagt Schmidt. Bis 2017 gab es die Reihe „Kritisches Kino“, die wiederbelebt werden soll. Es ging um fairen Handel, Massentierhandel, Salafismus oder Rechtsradikalismus - in Zusammenarbeit mit Pinneberger Lehrern. Regelmäßig wird hier Radio Pinneberg gemacht, Konzerte gegen Rechts, eine Ausstellung zum Thema Rechtsextremismus.

Die Pinneberger SPD unterstützt das Antifa-Café: „In Zeiten, wo politisches Engagement abnimmt, sind wir froh, dass junge Menschen hier in Pinneberg für unsere demokratischen Rechte in Diskussionsrunden streiten“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Kai Vogel. „Es ist gut, wenn junge Menschen in Pinneberg gegen Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ringen“, so Peer Asmussen und Piotr Schulsinger (SPD).

Ähnlich sieht das Joachim Dreher, Fraktionsvorsitzender der Grünen/Unabhängigen: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Antifa auch weiterhin im GSH tagen kann. Für mich ist das ein wichtiger Bestandteil bei der politischen Willensbildung. Diskussionen über aktuelle politischen Tendenzen tragen sehr zur persönlichen Entwicklung im Sinne der Eigenverantwortung bei.“

Schon früher haben sich Jugendliche dort getroffen, um politisch zu diskutieren. Auch der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) trifft sich hier: „Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Antifa nichts Verwerfliches ist und stattfinden sollte, gerade weil das Jugendzentrum Geschwister Scholl Haus heißt“, sagt Valentin Kraner (KJB).

Dietrich Drechsler (CDU) will sich nicht konkret äußern: „Namen sind Schall und Rauch. Es kommt immer auf Inhalte an“, sagt er. Am 20. November wird im Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend über eine neue Benutzungsordnung für städtische Jugendeinrichtungen debattiert. „Da wird sicher darüber zu sprechen sein, ob Veranstaltungen mit politischem Hintergrund dort stattfinden können“, so Drechsler.

Ausschuss Mi 20.11., 18.30 Uhr Rathaus Pinneberg, Rockville-Zimmer