Quickborn/Ascheberg. Um 20 Uhr im Quickborner Rathaus und eine Stunde später in Ascheberg (Kreis Plön) sind am Donnerstagabend fast parallel die richtungsweisenden Entscheidungen gefallen. Von 2021 an wird die Stadt im Kreis Pinneberg die 3100-Einwohner-Gemeinde am Plöner See verwalten. Es wird die landesweit erste Verwaltungsgemeinschaft über mehrere Kreisgrenzen hinweg und damit auch ein Pilotprojekt für mögliche Folgebeispiele sein – auch in Quickborn, wo es Bürgermeister Thomas Köppls „Ziel ist, noch weitere Partnergemeinden im Land zu finden“. Optimale Verwaltungsgröße wären 60.000 Bürger, so Köppl. Mit Ascheberg sind es jetzt 40.000. Er sagt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ascheberg“ und betont: „Die Verwaltung wird für alle Quickborner günstiger.“

Die Entscheidung im Quickborner Hauptausschuss war eindeutig. Drei von vier Fraktionen – CDU, SPD und Grüne – stimmten mit sieben zu zwei Stimmen dafür . Nur die FDP war dagegen. Damit ist auch eine klare Mehrheit für die Ratssitzung am Montag mit 30 der 38 Stadtvertreter mit einer Stimmenmehrheit von 79 Prozent gesichert.

In Ascheberg votierte der Gemeinderat einstimmig für die Partnerschaft mit der 75 Kilometer entfernten Stadt an der A 7. „Entweder einstimmig oder gar nicht“, sagt Bürgermeister Thomas Menzel (SPD). „Bei einer so tiefgreifenden Entscheidung müssen wir uns alle einig sein.“ Für Ascheberg, das bislang von der Stadt Plön nicht sehr bürgerfreundlich verwaltet werde, sei Quickborn „der beste Partner“, so Menzel. „Das Quickborner Angebot entspricht zu 100 Prozent unseren Anforderungen.“

So bekommt Ascheberg in seinem zurzeit ungenutzten Rathaus eine Außenstelle mit drei Mitarbeitern, die 18 Stunden pro Woche geöffnet ist und in der die Bürger alle Behördenangelegenheiten vor Ort klären können, ohne extra nach Quickborn fahren zu müssen. Alles könne digital erledigt werden, so Köppl.

Quickborn ist günstiger als die Mitbewerber

Zudem sprach für Quickborn, dass es jahrelange Erfahrung mit doppischer Haushaltsführung hat, was Ascheberg wünschte und der Mitbewerber, das Amt Großer Plöner See, nicht bieten konnte. Und mit 359.000 Euro jährlichen Kosten verwaltet Quickborn Ascheberg auch weniger teuer als die Stadt Plön jetzt und das Amt es wollte, die beide rund 400.000 Euro verlangen.

Dass Quickborn womöglich draufzahlt und die Stadt „Ascheberg subventioniert“, befürchtet FDP-Fraktionschefin Annabell Krämer. Schon in der ersten öffentlichen Beratung vor einem Monat hatte sie mit einem Fragenkatalog das Vorhaben torpediert. Mit 800 Datensätzen mit Tabellen und Personalberechnungen mit zwei Stellen hinterm Komma habe seine Verwaltung das beantwortet, erklärte Köppl. „Das war eine Schweinearbeit.“ Und sogar noch am Donnerstag kurz vor der Sitzung habe er alle weiteren Fragen geklärt, die Krämer ihm um 10.38 Uhr gemailt hätte. Und doch bat sie um Aussetzung der Entscheidung: Beratungsbedarf.

Das konnten die Vertreter der anderen Fraktionen nicht mehr nachvollziehen. Zumal „Ascheberg ja auf eine Entscheidung von uns wartet“, gab SPD-Fraktionschefin Astrid Huemke zu bedenken. Sie und ihre Kollegen von CDU und Grünen vertrauen den ausführlichen Berechnungen der Verwaltung, dass die bisherigen Verwaltungsgemeinschaften mit Hasloh und Bönningstedt (seit 2013) sowie Ellerau (seit Juli 2019) der Stadt einen Überschuss von rund einer halben Million im Jahr erwirtschaftet hätten, weil die Mitarbeiter besser ausgelastet seien. „Das sind 22 Euro je Bürger“, sagt Köppl. „Ein bisschen mehr als wir jedes Jahr für das Freibad bezahlen, und in etwa so viel, wie uns Volkshochschule und Bücherei zusammen kosten.“

Krämer dagegen wähnt die Verwaltung bald überlastet und wollte partout nicht glauben, dass auf Vollzeitstellen umgerechnet lediglich 19 der 95 Mitarbeiter im Rathaus für die drei bisherigen Verwaltungsgemeinschaften arbeiten und mit 1,1 Millionen Euro (in 2019) kostendeckend von den drei Partnern finanziert würden, wie Köppl ausführte.

SPD-Fraktionschefin Huemke dagegen sagt: „Ich bin überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist. Wir stehen voll dahinter. Durch Synergieeffekte werden die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.“ Und CDU-Parteichef Bernd Weiher sagt: „Wir begrüßen die Entscheidung, die Gemeinde Ascheberg in die Verwaltungsgemeinschaft aufzunehmen.“

Auch in Ascheberg, wo mit 40 Zuhörern so viele Bürger wie noch nie zur Gemeinderatssitzung kamen, wie Bürgermeister Menzel sagte, mussten ein paar Zweifler überzeugt werden. „Das war ja das erste Mal, dass wir das politisch öffentlich beraten haben“, erklärt Menzel. Er habe seinen Bürgern das an einem praktischen Beispiel erklärt. „Der Personalausweis wird doch auch nicht bei uns im Keller gedruckt, sondern in Berlin.“ Und genauso funktioniere künftig die Gemeinschaft mit Quickborn: „Meine Bürger können alle Dinge hier vor Ort regeln. Das war uns das Wichtigste.“ Wo im Hintergrund die Arbeit ablaufe, könne ihnen egal sein.