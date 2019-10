Rellingen. Im Falle von Sturmfluten, Deichbrüchen, Orkanen oder wenn über längere Zeit großflächig der Strom ausfällt, ist nach Definition der Behörden eine Katastrophe eingetreten. Eine riesige Maschinerie kommt dann in Gang, Lage und Einsätze von Hilfeleistungsorganisationen (Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), kooperativer Regionalleitstelle und Technischer Einsatzleitung werden von einem Führungsstab zur Gefahrenabwehr und Hilfeleistung koordiniert.

Neben Halstenbek hat nun auch Rellingen als eine der ersten Kommunen einen eigenen Notfallplan erarbeitet. „Es ist unsere Pflicht, uns auf Krisen vorzubereiten“, sagt Bürgermeister Marc Trampe dazu. Der Kreis habe da landesweit eine Vorreiterrolle, die Kommunen seien Bestandteil bei jeder Schadenslage – „wir müssen als Gemeinde aber auch einen Beitrag dazu leisten“, so Trampe.

Die Risikoanalyse gemeinsam mit der sehr engagiert beteiligten Feuerwehr habe ergeben, dass Unwetter, Großbrände oder langfristiger Stromausfall die wahrscheinlichsten Katastrophen sein werden, „wir haben jetzt Strukturen dafür geschaffen, wie wir in solchen Fällen arbeiten werden“, so Trampe. Für diverse Anschaffungen wie ein Satellitentelefon und zwei Notstromgeneratoren, mit denen die Feuerwache und die Notunterkünfte in Turnhallen mit Strom versorgt werden können, hat die Politik rund 40.000 Euro genehmigt. Auch viele unsichtbare Systeme wie die unverzichtbaren elektrischen Pumpwerke, mit denen das Abwasser weitertransportiert wird, sind auf Strom angewiesen. Diese können ab sofort an Notstromaggregate angeschlossen werden.

Im Katastrophenfall ist das Rellinger Rathaus die Schaltzentrale, von der aus alle zuständigen, nun gut vorbereiteten Bereiche ineinander greifen. Die Verwaltung kann dann beispielsweise innerhalb einer halben Stunde arbeitsfähig sein. Für weitere Fragen hat die Gemeinde Notfallbroschüren drucken lassen, die im Rathaus ausliegen.

„Wir haben diverse Pläne für den Katastrophenschutz in der Tasche“, sagt auch Oliver Carstens, Pressesprecher des Kreises Pinneberg. „Im Ernstfall sind aber die Kommunen und Gemeinden selbst betroffen. Deshalb ermuntern wir sie, eigene Notfallpläne zu entwickeln.“ Im Kreis Pinneberg arbeiten fünf Mitarbeiter allein im Fachdienst Sicherheit und Verbraucherschutz und deren Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen. „Der Kreis unterstützt ausdrücklich das Engagement der Gemeinde Rellingen“, sagt Uwe Koltzau, Leiter dieses Fachdienstes. Zwar sei der Katastrophenschutz auf Kreisebene sehr gut aufgestellt. „Im hoffentlich nie stattfindenden Fall der Fälle sind jedoch natürlich die Städte und Gemeinden des Kreises unmittelbar von einer Katastrophenlage betroffen, und es ist sehr sinnvoll, dass eine entsprechende Infrastruktur geplant und vorgehalten wird“, so Koltzau. „Rellingen kann hier mit seinem Vorstoß eine Vorbildrolle entwickeln.“

Die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen funktioniere im Katastrophenschutz hervorragend, sagt Oliver Carstens. „Aktuell wird das Szenario Stromausfall zusammen mit vielen Beteiligten entwickelt.“ Darauf will Rellingen nicht warten. Im nächsten Jahr wird der Ernstfall in der Praxis geübt.