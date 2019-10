Barmstedt. Obst und Gemüse, Pflanzen und Kunsthandwerk, Streichelzoo und gesägte Skulpturen aus Holz erwarten die Besucher am Sonntag, 20. Oktober, beim Bauernmarkt in Barmstedt. Zum 28. Mal veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) diesen Markt zur Erntezeit, der zum achten Mal mit dem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert wird.

„Für uns ist der Bauernmarkt inzwischen ebenso wichtig und gut besucht wie der Weihnachtsmarkt“, sagt HGB-Vorsitzender Axel Clausen. „Es ist meist so voll, dass es ein einziges Geschiebe durch die Innenstadt ist.“

Das lag in den beiden Vorjahren vor allem auch am guten Wetter. Mit 22 und 24 Grad Celsius wurden fast sommerliche Temperaturen im Herbst gemessen, sodass sich die zahlreichen Verkaufsstände über einen regen Zulauf an Besuchern und Marktbummlern freuen konnten. „So eine Veranstaltung steht und fällt mit dem Wetter“, weiß auch Clausen. „Darum hoffen wir auch in diesem Jahr wieder auf ein Traumwetter.“

Die Stände stehen wieder dicht an dicht und bieten vom Marktplatz bis zum Ende der Reichenstraße und auch in die Chemnitz- und Bahnhofstraße hinein einen bunten Mix an landwirtschaftlichen Produkten aus der Region.

Das Angebot reicht von Obst und Gemüse über Wurst-, Käse- und Geflügelspezialitäten bis hin zu selbst gemachter Marmelade, Holzofenbroten und – natürlich zur Halloween-Zeit – leuchtenden Kürbissen.

Die Nachbargemeinde Heede wird wieder mit ihrem liebevoll geschmückten Erntewagen vor Ort sein. Wolle, Schaffelle, Bienenwachskerzen, selbstgefertigte Seifen und Kinderkleidung gibt es auf dem Kunsthandwerkermarkt. Die Landfrauen von Barmstedt-Rantzau servieren ihren hausgemachten Kuchen.

Das Technische Hilfswerk (THW) kommt mit Erbsensuppe. Und die Mitstreiter der Städtepartnerschaft Barmstedts mit Roissy-en-Brie bieten den Besuchern leckere Gänserillettes und Cidre aus der gehobenen französischen Küche an.

Während ihre Eltern gemütlich über den Bauernmarkt bummeln können, werden die Kinder ihren Spaß beim Streichelzoo des Kaninchenzuchtvereins oder mit dem Hühner-Mobil aus Lutzhorn haben, verspricht Mitveranstalterin Heike Brinckmann vom HGB.

Ein besonderes Highlight soll zudem der Auftritt des Künstlers Matthias Widera werden, der als Bildhauer mit seiner Motorsäge filigrane Kunstwerke und Skulpturen aus Holzstämmen zaubert. Die Stadtbücherei beteiligt sich am Bauernmarkt mit dem Verkauf von ausrangierten Büchern und Medien zum Spottpreis von einem Euro je Kilo. So gut wie alle Geschäfte in der Barmstedter Innenstadt sind am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet und bieten eigene Aktionen und Attraktionen an.

Parkplätze, darauf weisen die Veranstalter besonders hin, stehen außerhalb des Veranstaltungsbereichs ausreichend zur Verfügung. Dieser wird vom 19. Oktober ab 18 Uhr bis zum 20. Oktober um 18 Uhr gesperrt sein.

Bauernmarkt in Barmstedt: Marktplatz, Reichenstraße, Sonntag, 20. Oktober, 11 bis 17 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag. Die Geschäfte in der Innenstadt von Barmstedt öffnen von 12 bis 17 Uhr