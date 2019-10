Kreis Pinneberg. Mit dem Wechsel von Landrat Oliver Stolz zum Sparkassen- und Giroverband ist das höchste Amt in der Kreisverwaltung zum Jahreswechsel 2020/21 vakant. Der Kreistag wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen. Zurzeit beraten die Fraktionen, über welche Eigenschaften und Qualifikationen ein geeigneter Kandidat oder eine Kandidatin verfügen sollte und wie die bundesweite öffentliche Ausschreibung formuliert werden sollte, damit sich auch möglichst viele kompetente Kandidaten bewerben.

Immerhin geht es hier um den Leiter von rund 1000 Mitarbeitern der Kreisverwaltung, der in enger Absprache mit der Kreispolitik die Beschlüsse des Kreistages umzusetzen und gesetzliche Auflagen auf Kreisebene zu erfüllen hat.

Und auch die Gerüchteküche brodelt bereits, wer für diese herausgehobene Stelle, die mit rund 150.000 Euro Bruttoverdienst im Jahr dotiert ist, am ehesten in Frage kommt.

Kompetent

Für die Fraktionen im Kreistag sind Verwaltungserfahrung und erwiesene Führungsqualitäten die wichtigsten Kriterien bei der Suche nach einem Nachfolger von Oliver Stolz. „Er muss Erfahrung in einer Verwaltung mitbringen“, fordert FDP-Fraktionschef Olaf Klampe. „Eine Verwaltung tickt ganz anders als ein Wirtschaftsunternehmen.“ Verwaltungskompetenz sei wichtig, sagt auch Grünen-Fraktionschef Thomas Giese. „Er muss was von der Materie verstehen“, sagt Burghard Schalhorn (KWGP). „Er muss Ahnung von der Verwaltung haben“, meint auch SPD-Vizefraktionschef Werner Harms.

Intern oder extern?

Bernhard Noack (AfD) wäre sogar am liebsten, es würde sich jemand direkt aus der Kreisverwaltung für den Spitzenjob bewerben. „Wir haben sehr gute Leute in der Kreisverwaltung.“ Dagegen spricht sich entschieden Grünen-Fraktionschef Giese aus. Es müsse unbedingt jemand von außerhalb sein. „Dazu hatten wir bereits bei der Wahl von Stolz im Jahr 2010 einen Grundsatzbeschluss, niemanden aus der Kreisverwaltung zu unterstützen“, erklärt Giese. „Er darf auf keinen Fall über Seilschaften innerhalb der Verwaltung verfügen. Und das trifft auf jeden Mitarbeiter in der Verwaltung zu.“

Weiblich?

CDU-Fraktionschefin Heike Beukelmann und Kreistags-Vizepräsidentin Elke Schreiber (SPD) wünschten sich endlich eine Frau auf diesem Posten, was es im Kreis Pinneberg noch nie gegeben und auf Landesebene bisher auch nur eine Wahlperiode lang im Kreis Segeberg gab. „Eine gute, qualifizierte Frau als Landrätin würde ein gutes Bild abgeben“, findet Schreiber. „Es wäre schön, wenn mal eine Frau Landrätin würde“, sagt Heike Beukelmann. „Frauen stellen zwar die Mehrzahl der Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, sind aber ab Fachbereichsleiter aufwärts unterrepräsentiert.“

Klimaorientiert

Beukelmann würde es zudem begrüßen, wenn sich der oder die neue Landrat/-rätin weiter auf den Weg machte, die Verwaltung zu modernisieren und den Klimaschutz voranzutreiben zum Beispiel in Sachen Elektromobilität des hauseigenen Fuhrparks. Das deckt sich zum Teil mit Gieses Vorgaben: „Er muss sich für Umwelt und Klimaschutz begeistern können.“ Für den Linken-Fraktionschef Klaus-Dieter Brügmann muss der neue Landrat „die soziale Frage in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen.“

Empathisch

Weitere Aspekte des gewünschten Anforderungsprofils sind gute Vernetzung im Kreis (CDU), gute Kontakte zur Wirtschaft (Grüne), Durchblick und Neutralität (KWGP), kommunikativ und Führungseigenschaft (SPD), enge Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Politik (Linke, CDU), Empathie und Akzeptanz unter den Mitarbeitern (FDP). „Die Verwaltung braucht einen Chef, der die Leute mitnehmen kann“, fordert der FDP-Fraktionschef Klampe.

Humorvoll

Auch eine Prise Humor könnte nicht schaden, findet Schalhorn. „Die Politik ist viel zu ernst geworden.“ Außerdem sollte er oder sie noch nicht zu alt sein und kurz vor der Pensionierung stehen, fordert Noack (AfD). „Zwei Wahlperioden sollte der neue Landrat schon machen.“

Ohne Parteibuch?

Eher nachteilig könnte eine Parteizugehörigkeit sein, sagen die Fraktionschefs. „Einen strammen CDU- oder SPD-Mann würden die anderen bestimmt nicht mitwählen“, ist Beukelmann überzeugt. „Am besten gehört er keiner Partei an. Er muss komplett neutral sein“, schließt sich Klampe dieser Position an.

Gewählt werden darf der Landrat erst ein halbes Jahr vor Ausscheiden des Vorgängers, also frühestens im Juli 2020. Er wird für sechs Jahre gewählt und braucht die absolute Mehrheit der Stimmen im Kreistag, also von 32 der 62 Abgeordneten. CDU und SPD (37) sowie CDU und Grüne (33) zusammen verfügten jeweils über diese Mehrheit. 2010 ist Stolz in der Stichwahl gegen Jürgen Tober zum ersten Mal und 2016 ohne Gegenkandidaten wiedergewählt worden.

Und wer kommt infrage?

Die Gerüchteküche brodelt bereits, wer der neue Landrat werden könnte. Die beiden Bürgermeister Christiane Küchenhof und Marc Trampe sagen kategorisch ab. „Ich habe keine Ambitionen und fühle mich als Bürgermeisterin in Schenefeld wohl“, versichert Küchenhof (51). „Ich bin mit Leib und Seele Bürgermeister in Rellingen und werde auch für eine zweite Amtszeit kandidieren“, beteuert Trampe (38). Auch Ex-Kandidat und Fachbereichsleiter Jürgen Tober (62) kommt wohl nicht infrage. Er steht kurz vor seiner Pensionierung. Das ist bei Andreas Köhler (49) und Rainer Jürgensen (53) anders. Amtsdirektor Jürgensen, der 90 Mitarbeiter im Amt Geest und Marsch führt, sagt: „Wenn man mich fragt, würde ich nicht nein sagen.“ Köhler, der als Fachbereichsleiter für Service, Recht und Bauen in der Kreisverwaltung für 150 Mitarbeiter verantwortlich ist, hält sich bedeckt, ob er nach 2010 noch mal wieder antreten würde. „Kein Kommentar.“