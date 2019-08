Landrat Oliver Stolz will Chef-Banker werden

Kreis Pinneberg.. Das war eine faustdicke Überraschung für die Kreispolitiker: Landrat Oliver Stolz (53) hat auf der jüngsten Hauptausschusssitzung des Kreistages angekündigt, dass er sich auf den Chefposten des Sparkassen- und Giroverbandes, dem Dachverband der elf Sparkassen in Schleswig-Holstein, bewerben wird. Sollte Stolz vom Verband am 20. September gewählt werden, müsste sich der Kreis Pinneberg bis zum 1. Januar 2021 einen neuen Kreisverwaltungschef suchen. Denn dann endet die zweite Amtszeit des derzeitigen Giroverbands-Präsidenten Reinhard Boll (62), der angekündigt habe, nicht für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, wie Verbandssprecher Kilian Lembke auf Nachfrage sagt.

Schon Boll kam aus dem Kreis Pinneberg. Er war Vorstandschef der Sparkasse Elmshorn, bevor er Verbandsvorstand wurde – und bei seinem Amtsantritt genauso alt wie Stolz heute. Ob der der einzige Bewerber um das höchste und gut dotierte Sparkassenamt im Land sein wird, steht noch nicht fest. Die Bewerbungsfrist läuft erst in der heutigen Freitagnacht ab. Aber es dürfte davon auszugehen sein, dass Stolz im Verband eine große Fürsprache genießt und er von Verbandsseite für diese Kandidatur ausgewählt wurde – allein schon um einen lückenlosen Übergang zu gewähren, wie ein Sprecher sagte. Boll musste sich bei seiner Wahl im Jahr 2010, im selben Jahr, als Rellingens Bürgermeister Stolz zum Landrat gewählt wurde, dem Gegenkandidaten Reinhard Sager stellen, der damals Landrat des Kreises Ostholstein war.

Stolz, der für eine Stellungnahme am Donnerstag nicht zu erreichen war, ist in der Sparkasse längst kein Unbekannter. Kraft seines Amtes ist er automatisch Mitglied im Verwaltungsrat und der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Südholstein. In diesen beiden wichtigsten Entscheidungsgremien der viertgrößten Sparkasse im Land ist Stolz jeweils stellvertretender Vorsitzender. Bis Mitte 2018 war er sogar Vorsitzender des Verwaltungsrates. In diesen Zeitraum fällt auch der schwierige Sanierungs- und Schrumpfungskurs der einstmals größten Sparkasse im Land, die vom Giroverband nach 2009 noch mal 2013 mit rund 60 Millionen Euro gestützt werden musste. Und auch die Zahl der Geschäftsstellen ist mit Zustimmung beider Aufsichtsgremien allein im Kreis Pinneberg halbiert worden.

Mitarbeiter und Politiker würden Abschied bedauern

In der Kreisverwaltung und -politik wird Stolz’ möglicher baldiger Abschied bedauert. „Einige Kollegen in der Verwaltung werden Tränen in den Augen haben“, so ein Mitarbeiter am Donnerstag gegenüber dem Abendblatt. Als Motiv für den Wechsel wird im Kreishaus die anstehende Umstrukturierung der Sparkassenfamilie gesehen, die den in Kummerfeld lebenden Stolz reize. Der Verdienst könnte auch eine Rolle spielen. Während Stolz, dessen Landratsstelle mit B6 besoldet ist, zuletzt – inklusive Nebentätigkeiten – rund 155.000 Euro brutto im Jahr verdient hat, würde er an der Kieler Förde beim Sparkassenverband rund 355.000 Euro im Jahr bekommen. So viel verdient jedenfalls Amtsinhaber Boll, wobei die drei Vorstandschefs der Sparkassen Förde in Kiel, Nord-Ostsee und Südholstein jeweils mit rund 390.000 Brutto-Jahresgehalt noch etwas besser dotiert sind.

CDU-Fraktionschefin Heike Beukelmann würde es „sehr bedauern“, wenn Stolz die Kreisverwaltung verließe. Stolz habe das unter seinem Amtsvorgänger Wolfgang Grimme eher zerrüttete Verhältnis zur Politik entspannt, er pflege eine enge Kooperation mit den Städten und Gemeinden, stelle die richtigen Weichen für die Personalentwicklung im Kreishaus und forciere die E-Mobilität im Kreis Pinneberg. „Er hat den Kreis Pinneberg vorangebracht“, lobt sie. Daran müsste der Nachfolger „anknüpfen und dies weiterentwickeln, fordert die CDU-Politikerin.

Für die Wahl eines neuen Landrats, den dann 16. seit dem Jahr 1868 im Kreis Pinneberg, hätte der Kreistag mehr als ein Jahr Zeit. Insofern sieht Heike Beukelmann die Nachfolgeregelung entspannt.

Allerdings gehen Insider davon aus, dass der Wechsel an der Spitze des Giroverbandes bereits früher im Laufe des Jahres 2020 geschehen könnte.