Halstenbek. Einst waren Hans Torge Bollert, Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend Studenten an der Hochschule für Musik und Theater der Hansestadt. Inzwischen stehen die drei Hamburger seit fast 20 Jahren als Trio Bidla Buh für virtuose musikalische Unterhaltung. Die drei Herren im Frack haben in dieser Zeit zahlreiche Auszeichnungen wie den Rheingau Musikpreis erhalten – und werden ihre Musik-Comedy am 25. Oktober in Halstenbek darbieten.

„Mehr geht nicht – Die große Welttournee“ heißt dann von 19.30 Uhr an in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums das Motto. Dabei soll sich die Show der drei Tausendsassa wie immer abseits der üblichen musikalischen Pfade bewegen: musikalisch virtuos, überraschend, skurril und natürlich mit bestem hanseatischem Humor.

Die drei Herren im Frack wollen unter Beweis stellen, dass sie es faustdick hinter den Ohren haben. Bidla Buh wollen die musikalische Welt auf den Kopf und wieder auf die Füße stellen und dabei das Publikum zum Dauer-Lachen bringen. Zimperlich sollten die Gäste jedoch nicht sein, denn Conférencier Hans Torge Bollert bezieht das Publikum gern mit ein und schreckt auch vor Sprüchen, die eventuell mal unter die Gürtellinie gehen, nicht zurück.

Die drei Herren blasen auf Gartenschläuchen und Bierflaschen, parodieren Stars der deutschen und internationalen Musikszene und vermählen Almjodler mit spanischen Kastagnetten- und Flamencoklängen. Alles steht hier auf dem Kopf und wird ordentlich durchgeschüttelt, Reime und Melodien fliegen bunt durcheinander und nehmen bisweilen kuriose Formen an. Ein wahres Füllhorn verrückt-verdrehter Ideen schütten die drei Hamburger über ihr Publikum aus.

Verantwortlich dafür ist der Kulturkreis Halstenbek als Einladender. „Der Vorverkauf läuft sehr gut, aber noch gibt es genügend Tickets“, sagt der Vize-Vereinschef Klaus Hohenstein.

Bidla Buh: Fr 25.10., 19.30 Uhr, Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Bickbargen 111, 18 Euro, Mitglieder 15 Euro, Schüler 5 Euro, Karten an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Buchhandlung Cremer, Hauptstraße 51, in Halstenbek (Telefon 04101/423 38), bei der See-Apotheke in Halstenbek-Krupunder, Seestraße 252 (Telefon 04101/410 25), oder auf der Homepage des Vereins unter www.kulturkreis-halstenbek.de