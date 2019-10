Borstel-Hohenraden. Der Aufprall war derart heftig, dass die Fahrerseite des Hyundai komplett eingedrückt wurde. Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw an der Einmündung Quickborner Straße/Haderslebener Straße musste ein Autofahrer von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Die Regionalleitstelle in Elmshorn hatte gegen 12.35 Uhr die Feuerwehr von Borstel-Hohenraden alarmiert, nach dem Zeugen angegeben hatten, dass sich der betroffene Autofahrer nicht von selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte. Der 57-jährige Uetersener kam laut Polizeiangaben mit seinem Hyundai aus der Haderslebener Straße und wollte nach links in die Quickborner Straße in Richtung der Kreisstadt einbiegen.

Er übersah dabei einen Lkw mit Kran und Anhänger, der mit Baustoffen beladen war und die Quickborner Straße in Richtung Borstel-Hohenraden befuhr. Der Lkw, gesteuert von einem 49 Jahre alten Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, traf den Hyundai an der Fahrerseite. Der Pkw wurde einmal quer über die Fahrbahn geschleudert. „Wir mussten die Fahrertür abtrennen, damit die Rettungskräfte den Fahrer des Hyundai bergen konnten“, so Borstel-Hohenradens Wehrführer Lorenz Groth, der mit 22 Einsatzkräften vor Ort war.

Die konnten sich im Anschluss an die Personenrettung gleich als Aufräumkommando betätigen. So war der Hyundai bis unter das Dach voll beladen – unter anderem mit Stangen, die offenbar zu einem größeren Zelt gehörten. Diese sowie weitere Ladung aus dem Fahrzeug hatte sich auf der Fahrbahn verteilt und einen weiteren Pkw getroffen, der leicht beschädigt wurde..

Der Verursacher wurde laut Polizeiangaben zum Glück nur leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An seinem älteren Fahrzeug entstand Totalschaden, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 6500 Eiuro. An der Unfallstelle kam es zu langen Staus.