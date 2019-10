Tornesch. Noch neun Tage müssen die Autofahrer, die ihr Weg sonst durch Tornesch führt, und die Anlieger der Ahrenloher Straße durchhalten. Dann ist auch der letzte Bauabschnitt der Sanierung der Landesstraße 110 fertig und der Weg aus der Innenstadt zur Anschlussstelle der A23 wieder frei.

Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitteilte, verzögere sich der mittlerweile schon seit drei Monaten andauernde Ausbau der Straße bis zum Freitag, 11. Oktober. Ursprünglich sollte die Baustelle bereits Ende September fertiggestellt sein. Als Grund gibt der Landesbetrieb dafür technische Probleme bei der Sanierung des Teilstücks zwischen Kreisverkehr und der Zufahrtsstraße Ohlenhoff an, die „unvorhersehbar“ gewesen seien, wie eine Sprecherin des Landesbetriebes mitteilt.

Im Rathaus nimmt man Verzögerung relativ gelassen auf

So seien der Baugrund des Radweges, der als Erstes ausgetauscht werden sollte, die Erstellung von Suchgräben und ungenaue Leitungspläne für die Erneuerung der Ampelanlage an der Kreuzung Ahrenloher Straße/Wilhelmstraße/Lindenweg schwieriger und aufwendiger als gedacht gewesen.

Nun heißt es vom LBV: „Vorbehaltlich der Witterung wird die L 110 im Laufe des Tages am 11. Oktober gegen 18 Uhr zur Nutzung für die Verkehrsteilnehmenden wieder zur Verfügung stehen.“ Im Tornescher Rathaus nimmt man diese Verzögerung relativ gelassen auf. „Ein Ende ist in Sicht. Das ist natürlich gut, auch wenn es schön gewesen wäre, die Sanierung wäre planmäßig abgeschlossen geworden“, sagt Büroleiterin Ricarda Ries.

Tornescher Verwaltung durch Zufall von der Verzögerung

Etwas kritischer sieht sie die Informationspolitik des Landesbetriebes, die besser hätte sein dürfen. So sei die Verwaltung erst durch Hauswurfzettel des Landesbetriebes an die Anwohner über die Verzögerung von dritter Seite informiert worden. Eine Rentnerin aus dem Thujaweg, die ihren Namen aber nicht so gern in der Zeitung lesen möchte, verteilt auch Lob und Tadel, wenn es um die Baustelle geht. „Die Ahrenloher Straße ist sehr schön geworden, und die Bauarbeiter waren vorbildlich und sehr nett“, sagt sie.

Weniger gut hätten sich die Autofahrer verhalten, die die Anliegerstraßen als Schleichwege genutzt, dabei oft zu schnell und über Bürgersteige gefahren seien.

Insgesamt kostet die Sanierung der L 110 Bund und Land zwei Millionen Euro.