Halstenbek. Vor drei Jahren nahm die Kita Holzhüpfer am Eidelstedter Weg den Betrieb auf, vor zwei Jahren folgte die Kita Sonnensegler am Bickbargen. Nun kommt in Halstenbek der dritte Neubau einer derartigen Einrichtung innerhalb kurzer Zeit. Und seit Montagabend ist auch klar, wo die neue Kita entstehen wird – nämlich auf der Friedhofserweiterungsfläche am Ostereschweg.

Das haben die drei zuständigen Ausschüsse beschlossen. Und auch wenig später im Gemeinderat wurde deutlich, dass es einmütiger politischer Wille ist, die Einrichtung an genau dieser Stelle zu errichten. „Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn, und es herrscht dort kein starker Autoverkehr“, so Christoph Bittner (SPD).

Fläche am Verbindungsweg für bezahlbaren Wohnraum

Bereits im April hatten die Politiker grünes Licht für den Kita-Bau gegeben – unter der Voraussetzung, dass dafür ein Areal der Gemeinde genutzt wird. Zur Auswahl standen auch eine Fläche am Verbindungsweg, die laut dem Votum nun für bezahlbaren Wohnraum verwendet werden soll, sowie ein Grundstück an der Altonaer Straße in der Nähe zum Krupunder See.

„Eine Kita am See hätte Charme“, so Andrea Unteutsch (Grüne). Jedoch sei die Verkehrssituation an der stark befahrenen Straße kritisch, und es müssten bei einem Bau an dieser Stelle viele Bäume gefällt werden. „Auch am Ostereschweg ist für die Kinder ein naturnahes Erleben möglich – etwa am Regenrückhaltebecken oder am Rodelberg“, so die Grüne weiter. Ein weiteres Argument für diesen Standort ist aus Sicht der Politik, dass bereits jetzt die meisten Kitas im Ortsteil Krupunder liegen, während der Ortskern unterrepräsentiert ist.

Zwei kleinere Unterkünfte für Geflüchtete werden geschaffen

Laut dem Beschluss der Politik sollen auf den drei Flächen im Besitz der Gemeinde auch zwei kleinere Unterkünfte für Geflüchtete mit jeweils 20 Plätzen entstehen. „Uns ist die dezentrale Unterbringung besonders wichtig“, so Ines Strehlau (Grüne). Dies würde helfen, Konflikte zu minimieren.

Aktuell befindet sich auf der Fläche am Ostereschweg genau so eine Unterkunft. Sie besteht aus Holzhäusern, war ohnehin nur für eine zeitweise Unterbringung geplant und muss spätestens dem Bau der Kita weichen. Weil dieses Grundstück dann ausgelastet ist, blieben nur noch die Altonaer Straße, wo aktuell eine ältere und abgängige Unterkunft steht, und der Verbindungsweg für die Flüchtlingsunterbringung übrig.

Es fehlen ungefähr 90 Krippenplätze

Weil für die Planung der Kita Geld für den Haushalt 2020 eingestellt werden soll, muss sich nochmals der Finanzausschuss mit dem Thema befassen. Bürgermeister Claudius von Rüden versprach dennoch auf Abendblatt-Anfrage, sofort mit der Prüfung des Standorts zu beginnen. „Der politische Wille war eindeutig erkennbar.“ Er persönlich halte den Standort auch für geeignet, jedoch sei die Nähe zum Friedhof natürlich eine Geschmacksfrage. „Ich halte das für gut, weil es zeigt, das Leben und Tod zusammen gehören.“

Sollte eine Prüfung ergeben, dass der Standort nicht geeignet sei, könne die Gemeinde laut von Rüden immer noch auf eines der anderen Grundstücke ausweichen. Die neue Kita werde benötigt, da in der Gemeinde schätzungsweise 90 Krippenplätze fehlten sowie die Einwohnerzahl weiter anwachse. Von Rüden: „Das wird nicht die letzte Kita sein.“ Der Verwaltungschef erinnerte daran, dass auch das Greve-Projekt am Eidelstedter Weg eine größere Zahl von Wohngebäuden vorsehe und dort ebenfalls eine Kita eingeplant sei. Die Einrichtung am Ostereschweg könnte nach von Rüdens Vorstellungen 2022 den Betrieb aufnehmen. „Man rechnet in der Regel drei Jahre von der Planung bis zur Inbetriebnahme.“