Pinneberg. Die vermeintlich unendliche Geschichte findet doch noch einen Schlusspunkt. Ein Bus wird kommen, und zwar schon bald. Denn nach mehr als dreijähriger Bauzeit und mit gut 15 Monaten Verspätung soll der neue Pinneberger Busbahnhof nun am kommenden Dienstag in Betrieb genommen werden. Abgesehen von „kleinen Restarbeiten“ sei die zentrale Ankunfts- und Abfahrtsstelle fertig, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Ein Festakt zur abschließenden Fertigstellung soll Anfang November folgen.

Am Freitag installierten bereits Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein die Beschilderung des neuen Busbahnhofs. Die Fahrpläne sollen am Montagabend ausgehängt werden, bevor am Dienstag, 1. Oktober, die ersten Busse die Haltestelle bedienen. Damit enden für viele Tausend tägliche Pendler die Tage, Wochen und Monate der regennassen Wartezeit.

Das arg ins Stocken geratene Projekt ist allerdings teuer erkauft. Nicht nur eine stark verzögerte dreijährige Bauzeit kann das wichtige Infrastrukturprojekt vorweisen. Auch die Kosten sind am Ende in die Höhe geschnellt. Insgesamt hat der neue Busbahnhof nach Angaben der Stadt 1,2 Millionen Euro gekostet. Zuvor kalkuliert wurden 780.000 Euro. 75 Prozent der Kosten sind Fördergeld.

Bürgermeisterin Steinberg: „Wichtige Infrastrukturmaßnahme“

Für Bürgermeisterin Urte Steinberg sei das kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil, sie findet nur warme Worte für die Fertigstellung: „Die Neugestaltung des gesamten Bahnhofsumfeldes ist eine für das Mittelzentrum Pinneberg bedeutende Infrastrukturmaßnahme und ein weiterer wichtiger Baustein unserer Strategie zur Förderung des öffentlichen Nah- und des Fahrradverkehrs.“ Der Bahnhof sei täglicher Dreh- und Angelpunkt für viele Tausend Pendler und damit besonders wichtig sowohl für die Menschen, die in Pinneberg wohnen, als auch für die Mitarbeiter der hier angesiedelten Firmen, so Steinberg.

Der neue Busbahnhof soll um die abgerundete, langgezogene „Fahrgastinsel“ acht überdachte Halteplätze und digitale Anzeigetafeln bieten. Sowohl Ankunft und Abfahrt der Busse soll über eine laufend aktualisierte Fahrgastinformationsanzeige dargestellt werden, um mehr Service zu bieten. Bei Dunkelheit werde eine „Lichtdecke“ den gesamten Wartebereich beleuchten. Die Bäume auf den Warteinseln wurden bereits gepflanzt und dienen als Farbtupfer, ihretwegen fehlt aber ausgerechnet über den Sitzbänken eine Überdachung.

Fahrradparkhaus mit 1000 Plätzen geplant

Ebenfalls außerhalb des überdachten Bereichs sind vier Busparkplätze entlang der Bahngleise entstanden. Dort sollen künftig Fahrer pausieren können. Parallel zum Bahndamm sind auch die schon vorher genutzten Fahrradständer angeordnet. Wie berichtet, soll der Bereich später um ein Fahrradparkhaus mit fast 1000 Abstellplätzen ergänzt werden.

Pinnebergs neuer Busbahnhof kurz vor der Eröffnung.

Foto: Alexander Sulanke

Beim Bau des neuen Busterminals war es wiederholt wegen „organisatorischen“ und Statikproblemen zu Verzögerungen kommen. Erstmals gerieten die Arbeiten im Juli 2018 ins Stocken. Zwischenzeitlich galt der Busbahnhof als „Endlos-Baustelle“, Kritiker wie der Grüne Tafin Ahsbahs sprachen von einem massiven „Managementproblem“ – immerhin wurde in Peking in nur einem Jahr mehr der größte Flughafen der Welt gebaut. Doch in Pinneberg hatte ein Prüfstatiker während des Tiefbaus moniert, dass die beauftragte Firma „bei ihren Berechnungen“ fürs Dach „einiges nicht berücksichtigt“ habe. Allein das brachte den Zeitplan erheblich durcheinander.

Zumal die Tiefbauarbeiten lange fertig waren: Fahrbahnen, Fahrradständer, Fundamente, Leitungen. Doch danach mussten die Befestigungen für die „Lichtdecke“ wegen der Statiksorgen neu produziert werden – und das dauerte offenbar, obwohl das Dach längst vormontiert fertig war. Laut Bauamtschef Klaus Stieghorst sei bis zum August 2019 aber weder ein „materieller noch finanzieller Schaden“ durch die Verzögerungen entstanden. Abgesehen davon habe die Stadt die ausführende Baufirma auch nicht in die Pflicht, geschweige denn in Regress nehmen können. Denn laut Verwaltung sind in den Verträgen keine Vertragsstrafen vereinbart worden. Solche Klauseln hätten den Preis nach oben getrieben.

An Pinnebergs Bahnhof wird noch bis mindestens 2022 gebaut

Umso erleichterter äußert sich Stieghorst jetzt: „Mit dem Busbahnhof wird der zweite große Baustein unseres Gesamtprojektes Bahnhofsumgestaltung fertiggestellt.“ Ein Gesamtprojekt, an dem Stadt und Bahn seit 2013 planen. Und das noch mindestens bis zum Jahr 2022 andauern wird. Im Herbst nächsten Jahres sollen etwa die erneuerten Bahnsteige des Bahnhofs nebst Unterführung fertig werden. Danach saniert die Bahn das historische Empfangsgebäude.

Parallel will die Stadt das Fahrradparkhaus bauen. Auf der Südseite sollen zeitgleich in drei Bauabschnitten eine neue Wendeanlage, der Bahnhofsvorplatz und die Erweiterung der Park-and-ride-Anlage verwirklicht werden. Auch dort entstehen fast 1000 überdachte Radabstellplätze, während der Vorplatz im Norden ein komplett neues Gesicht erhält.