Pinneberg. Die Pinneberger Ratssitzung am Donnerstagabend begann beinahe etwas melancholisch. „Eine Ära geht zu Ende“, leitete Bürgervorsteherin Natalina di Racca den Amtswechsel ein. CDU-Ratsherr Klaus Seyfert, der seit 25 Jahren der Pinneberger Ratsversammlung angehört, davon 16 Jahre als Erster Stadtrat, trat nun als ehrenamtlicher Stellvertreter von Bürgermeisterin Urte Steinberg zurück. Der 80-Jährige macht Platz für den ersten hauptamtlich gewählten Stadtrat der Kreisstadt, Stefan Bohlen, und wurde als „politisches Urgestein“ und „Institution“ für seine Verdienste für die Stadt Pinneberg von mehreren Rednern gewürdigt.

Mit Stefan Bohlen ist jetzt ein Hauptamtlicher Stadtrat.

Foto: Burkhard Fuchs

Zunächst blickte Seyfert selbst auf die zum Teil „anstrengende“, aber erfüllende Aufgabe des Stadtrats „mit Zufriedenheit“ zurück. „Ich habe immer mit ganzer Kraft und voller Überzeugung das Interesse der Bürger in den Mittelpunkt meines Handelns gestellt“, betonte Seyfert, der weiterhin Ratsmitglied bleibt. Vor allem die sieben Monate im Jahr 2012, als er von jetzt auf gleich das Bürgermeisteramt übernehmen musste, weil Kristin Alheit (SPD) Ministerin in Kiel geworden war, seien sehr aufregend gewesen. Dabei habe er für die Stadt wegweisende Entscheidungen treffen und anbahnen müssen, erinnerte Seyfert an die Verträge zur Haushaltskonsolidierung mit dem Land, die damals unter dem Begriff Rettungsschirm bekannt wurden. Auch dass er spontan zugestimmt und in die Wege geleitet habe, in Pinneberg das Weihnachtsdorf vor der Drostei zu installieren, das dann im Dezember 2012 erstmals stattfand, sei für ihn ein Höhepunkt seiner Amtszeit gewesen. Stolz sei er auch auf den Kauf der Eggerstedt-Kaserne.

„Das ist schon eine Lebensleistung, auf die du stolz sein kannst, lieber Klaus“, würdigte Bürgervorsteherin di Racca die politische Arbeit ihres Fraktionskollegen. Bürgermeisterin Urte Steinberg bedankte sich bei ihrem quasi Amtsvorgänger Seyfert für seine Unterstützung, Herzenswärme, Autorität und Klugheit. „Auf Sie konnte ich mich immer verlassen.“ Lob gab es auch vom politischen Gegner. SPD-Ratsherr Gerhard Thomssen würdigte die politische Zusammenarbeit mit ihm, die „frei von politischer Einfärbung“, pragmatisch und auch streitbar gewesen sei. „Manchmal hat es zwischen uns auch ordentlich gefetzt“, sagte Thomssen und erinnerte an konspirative Treffen bis spät in die Nacht in irgendwelchen Lokalen, von denen sie dann mit dem Taxi nach Hause hätten fahren müssen. „Überwältigt“ von diesen Worten sagte Seyfert: „So gut bin ich auch nicht.“

Nun übernimmt der 36 Jahre junge Stefan Bohlen die Aufgabe als Stellvertreter der Bürgermeisterin, zu dem er von der Ratsversammlung anschließend einstimmig gewählt worden ist.