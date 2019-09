Rellinger holen sich Infos über Möbellager aus Halstenbek

Dieser Plan ist in Halstenbek öffentlich diskutiert worden. Er zeigt das in Rellingen geplante Möbellager.

Rellingen. Wie soll das in Rellingen geplante Möbelgroßlager nach den Vorstellungen des Projektentwicklers aussehen? Um das Projekt auf einem 46.000 Quadratmeter großen ehemaligen Baumschulgelände an der Kellerstraße/Ecke Hermann-Löns-Weg geht es am heutigen Dienstag ab 18 Uhr bei der sogenannten frühzeitigen Bürgerbeteiligung in der großen Sporthalle der Caspar-Voght-Schule. Das Möbellager bauen will die Pinneberger Firma Riess Ambiente. Es verspricht ein explosiver Abend zu werden: Bürgermeister Marc Trampe musste einen ersten Termin zu diesem Thema vor vier Wochen abbrechen, weil der dafür vorgesehene Raum im Rathaus für den Ansturm der Besucher viel zu klein war (wir berichteten ).

Diese Verzögerung hat dazu geführt, dass besorgte Anlieger wie Jens-Uwe Mungard, der an der Kellerstraße wohnt, sich ihre Informationen inzwischen vor der Veranstaltung anderenorts besorgt haben – beim Nachbarn Halstenbek nämlich. Dort hat sich der Bauausschuss mit dem Möbellager befasst, denn die Gemeinde darf sich zur Verkehrsbelastung äußern. Zunächst wollen die Halstenbeker Politiker jetzt ein Verkehrsgutachten abwarten. Anzeige HamburgerJOBS.de Ev. Luth. Kirchenkreis HH-Ost sucht sozialpädagogische Assistenten Sie sind auf der Suche nach einer eigenverantwortlichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr Was Jens-Uwe Mungard in Halstenbek gesehen hat, gefällt ihm jedenfalls gar nicht. Er sagt: „Auf einem Plan ist zu erkennen, dass das Grundstück komplett bis auf den letzten Meter bebaut werden soll.“

( sul )