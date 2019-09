Pinnebergs Schulwald droht der Kahlschlag

Pinneberg. Im Dezember wird der einzige Schulwald Pinnebergs 20 Jahre alt. Läuft es wie bisher angedacht, könnte er kurz nach seinem Geburtstag abgeholzt werden. 480 Kiefern, 290 Eichen, 190 Buchen und viele seltenere heimische Bäume, die im Jahr 1999 von den Schülern und Lehrern des Schulzentrums Nord mit großer Sorgfalt gepflanzt, gewässert und gepflegt wurden. Das wäre die bittere Konsequenz, wenn die Politik sich, wie bereits diskutiert, für den Standort einer neuen, dringend benötigten Kita neben dem Schulzentrum Nord am Ende der Perleberger Straße entscheiden sollte – gegen Alternativen wie die Müssentwiete. Bisher wurde das Thema in den zuständigen Ausschüssen hitzig diskutiert und wieder vertagt.

Das Schulzentrum Nord gilt als Brennpunkt-Schule. Das Kollegium investiert viel Kraft und Mühe in die Attraktivität des Schulstandortes. Deshalb war Direktorin Susanne Gilberg-Lemke bisher froh, dass sie mit den eigenen Biotopen werben konnte: „Wir haben einen Weiher, eine Wiese und unseren Schulwald. Der Wald ist klein, aber für uns toll. Hier können wir viele Arten entdecken.“ Vor zehn Jahren stand die Abholzung aus demselben Grund schon einmal zur Debatte. „Das ist jetzt ein Déjà-vu“, sagt die Direktorin empört. Und: „Grundsätzlich kann doch eine Stadt nicht den Klima-Notstand ausrufen und dann so einen Wald abholzen.“

Schüler lernen im Wald

Abgesehen vom Klimaaspekt ist der knapp 2000 Quadratmeter kleine Forst mit dem grünen Klassenzimmer in der Mitte Teil des schulischen Unterrichts: Hier legen Kinder im Sachunterricht Herbarien an, die siebten Klassen lernen in einer „Vorhabenwoche Biotope“ vieles im Wald vor Ort, aber auch für die zehnten Klassen ist das Ökosystem Wald Thema. Dass der Schulwald mal eben um einige Bäume erleichtert wurde, hat Susanne Gilberg-Lemke bereits hinnehmen müssen. Dann nämlich, als ohne vorherige Rücksprache Bäume von dort für den Bau des Fahrradweges neben der Westumgehung abgesägt wurden. Ihr sofortiger Einspruch sei einfach ignoriert worden, sagt die Schulleiterin.

Seitdem ist der Zaun weg, weshalb mehr Müll im Schulforst landet. Mittlerweile hat der Wald eine stattliche Höhe erreicht. Auch Haselnuss- und Weißdornsträucher wachsen dort, und sogar Rehe finden Unterschlupf. In Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die den Wald maßgeblich finanziert hat, wurde er 1999 angelegt. Mehr als 1000 Baum-Setzlinge wurden damals eingepflanzt. Bedingung für die Bewilligung des Geldes war die Verpflichtung, ihn zu erhalten und zu pflegen. Um den Schulforst im waldarmen Schleswig-Holstein abholzen zu können, „müsste es eine formelle Waldumwandlungsgenehmigung mit entsprechender Ersatzaufforstung geben“, sagt Axel

Suersen von der Forstbehörde des Kreises. „Der Gesetzgeber hat für solche Fälle aber hohe Hürden aufgestellt.“

Anwohner befürchten auch mehr Verkehr

Anwohnerin Heike Grieben am Bolzplatz neben dem Schulwald.

Foto: Katja Engler

Die Anwohner an der Perleberger Straße mögen das kleine Stück Natur hinter ihren Häusern. Es ist auch ein Puffer gegen den künftigen Lärm von der Westumgehung, den der Lärmwall wohl nicht vollständig abschirmen wird. Über die erneute Diskussion des bereits vor zehn Jahren abgelehnten Kita-Standortes sind sie aber noch aus anderen Gründen verärgert: „Hier ist doch jetzt schon morgens so viel Verkehr, und das Fahren ist unübersichtlich“, sagt Heike Grieben, die dort seit 2001 wohnt und sich in dem verkehrsberuhigten Bereich ohne Fuß- oder Fahrradwege um die Sicherheit sorgt. Ihre Kinder, die früher im Schulzentrum die Grundschule besucht haben, haben sich einige Jahre auf dem nahen Bolzplatz getummelt. Der soll, wird die Kita gebaut, einem Spielplatz weichen. „Der Bolzplatz ist hier die letzte freie Grünfläche für die Kinder“, sagt die Anwohnerin.

Roman Bues (Grüne/Unabhängige) und Mitglied im Sozialausschuss, hält die Wegbreite auf dem letzten Stück der Perleberger Straße Richtung künftiger Kita für katastrophal. An der schmalsten Stelle misst er nur etwa dreieinhalb Meter. Schon jetzt werde dort wild geparkt, sagt Bues. Ein Feuerwehrauto passe dort kaum durch.

In der Einwohnerfragestunde des Stadtentwicklungsausschusses nutzte Anwohnerin Claudia Patt die Gelegenheit, um einige gut vorbereitete Fragen an die Verwaltung zu stellen. Eine davon: „Die Zuwegung über den verkehrsberuhigten Bereich der Perleberger Straße wird in den Stoßzeiten zwangsläufig zu einem verstärkten Verkehrsaufkommen und somit zu Staubildungen führen, da die Ausfahrt aus diesem Bereich mit einer normalen Grundstücksausfahrt gleichzusetzen ist. Wie wollen Sie hier die Verkehrssicherheit gewährleisten?“

Die Verwaltung versprach spätere Antworten. Und prüft derzeit, ob ein alternativer Kita-Zugang über den Parkplatz Prisdorfer Straße möglich wäre. Der Schulwald wäre dann so oder so verloren.