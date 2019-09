Edeka und Aldi wollen Am Marienhof wachsen

Wedel. Edeka Jensen und Aldi wollen sich an ihrem jetzigen Standort Am Marienhof in Wedel deutlich vergrößern. Auf dem 8670 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Neubau entstehen. Aldi möchte auf eine Gesamtgröße von 1730 Quadratmeter (bisher 952), Edeka Jensen auf 2760 Quadratmeter (bisher 1270) erweitern. Zusätzlich sollen 750 Quadratmeter für die Hamburger Drogeriekette Budnikowsky geschaffen werden. Einen Drogeriemarkt gibt es im Norden Wedels noch nicht. Die Terra Grundstücksgesellschaft Zwönitz wird soll den Bau realisieren. Da die derzeitige Parkfläche teilweise bebaut wird, sollen auf dem Dach 170 Stellplätze mit Ladestation für Elektrofahrzeuge entstehen. Derzeit gibt es 136 Parkplätze, 30 davon bleiben ebenerdig erhalten.

„Wir rechnen mit einer Bauphase von zwölf Monaten“, sagt Edeka-Geschäftsführer Lennart Jensen. Die Anwohner in Wedels Norden will er in dieser Zeit weiterhin mit Lebensmitteln versorgen. „Wir prüfen derzeit, wie.“ Denkbar seien ein Lebensmittelbus oder auch ein Zeltverkauf. Mit dem Abriss des alten Gebäudes könnte seiner Schätzung nach im Mai 2020 begonnen werden. „Wir möchten das Ostergeschäft noch mitnehmen“, sagt Jensen, der mit seinem Vater Claus-Peter Jensen noch Märkte in Barmstedt und in Wedel hat.

Mit der Erweiterung des Edeka-Marktes soll auch der Mitarbeiterzahl in Wedel von 45 auf etwa 80 wachsen. Was der Neubau kosten wird, kann er noch nicht sagen. Über den Neubau muss noch der Rat in Wedel endgültig entscheiden. Der kommt am 26. September von 19 Uhr an im Ratsaal zusammen.