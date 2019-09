Bilder aus dem Niemandsland im Museum Langes Tannen

Uetersen. Wo andere achtlos vorübergehen, findet die Wedeler Künstlerin Gudrun Becker ihre Motive: Boots- oder Waldschuppen, Industriebrachen, Niemandsland am Rand von Buckelpisten. Zu ihrem 85. Geburtstag richtet das Museum Langes Tannen nun eine Ausstellung aus: „Zum Verwechseln anders“ heißt sie und zeigt Motivvariationen in Malerei, Zeichnung und Collage. Diese betrachtet Museumsleiterin Ute Harms als besonderes Merkmal ihrer Arbeitsweise. Eröffnet wird sie am Sonnabend, sie läuft bis 24. November.

Ein aus groben Brettern gezimmertes Futterhaus im Wald bildet den Anfang der sehenswerten Bilderschau. Es kehrt wieder, aus verschiedenen Blickwinkeln, als Zeichnung, in Kohle, mit Wasserfarben und Ölkreide. Letzteres Bild, in dem sich das malerische Können schon deutlich zeigt, ist ebenso flächig wie die übrigen gehalten, jedoch gibt Gudrun Becker dem Wildwuchs zwischen den Zaunlatten, dem Holzdach eine flirrend lebendige Oberfläche.

Nur scheinbar geordnet geht es weiter mit unspektakulären Interieurs, dem Blick aus einem Kellerfenster oder Gartenschuppen, überwachsen von einem grün leuchtenden Blätterdach. Die Ordnung besteht aus einer fest gefügten Konstruktion heller und dunkler Flächen, aus Fensterrahmen und vollen Regalbrettern. Alltägliche Räume, die interessant werden durch die Farbgebung, das Spiel zwischen Licht- und Schattenzonen.

Das Wesen der Jahreszeiten formuliert sich vielleicht am deutlichsten im Licht oder an dem, was darin gedeiht und vergeht: Ein Staudenbeet im Wechsel der Jahreszeiten - auch darin zeigt sich ihr großes Können. Gudrun Becker malt das wilde Nebeneinander zwischen bereits vertrockneten Blättern und sich weiter zur Sonne reckendem, herbstlichem Blütenflor - und dann das, was nach den ersten Frösten davon übrig blieb. Die Höhungen durch Weiß sind Raureif oder Schnee auf abgestorbenen Gräsern, deren ausgedörrte Halme sich eng aneinander drängen. Ja, für die Natur hat Gudrun Becker einen Blick.

Mindestens ebenso beeindruckend sind ihre türkis-grünlichen Variationen eines Glückstädter Werftschuppens, gespiegelt im trüben Elbwasser, gemalt aus der Untersicht. In Berlin wiederum ging sie in den 1980er-Jahren den Treidelweg entlang. Sie entdeckte riesige Kohlenhaufen und heruntergekommene Industriearchitektur, die sich in großen Pfützen unter verhangenem Himmel spiegeln. Keine schöne Welt, aber eine düster-spannende.

Ausstellung Vernissage: Sa 14.9., 16 Uhr, bis 24.11. Museum Langes Tannen, Heidgrabener Straße, Mi, Sa, So 14 bis 18 Uhr, Eintritt 2 Euro.