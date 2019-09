Hund beißt Kind ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Rellingen. Er kroch durch die Hecke und biss zu: Am Montag wurde ein elf Monate altes Mädchen am Baumschulenweg in Rellingen von einem noch unbekannten Hund gebissen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, krabbelte das kleine Mädchen gegen 16 Uhr im Garten seiner Großmutter umher, als sich aus Richtung Helgolandstraße der Vierbeiner näherte, durch die Hecke des schlüpfte, dem Kind unvermittelt ins Gesicht biss und wieder verschwand.

Das Kleinkind wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Mutter des Mädchens sei mit ihrer Tochter umgehend zum Kinderarzt gefahren, um die Bisswunden ambulant versorgen zu lassen. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem unbekannten Hund und möglicherweise zu seinem Halter geben können. Das Tier wurde als kleiner, schwarzer Mischlingshund mit langem Fell beschrieben. Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Pinneberg unter der Telefonnummer 04101/2020 entgegengenommen.