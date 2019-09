Leiche in Appen ist Vermisste: Neffe unter Mordverdacht

Pinneberg. Nachdem am Freitag in Appen eine Leiche gefunden worden war, steht nun fest: Es handelt sich um eine seit einem Monat vermisste 68 Jahre alte Frau aus Münster. Nach Angaben der Polizei habe die Obduktion der Leiche ergeben, dass die Frau durch „massive Gewalteinwirkung“ ums Leben gekommen sein muss. Im Verdacht steht ihr 52 Jahre alter Neffe, der im Kreis Pinneberg wohnt, sich Geld bei der Frau geliehen hatte und noch am Mittwoch von Spezialkräften der Polizei festgenommen wurde.

Die 68-jährige Münsteranerin war seit dem 2. August gesucht worden. Die Polizei hatte mit Hochdruck, auch mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers, nach ihr gesucht. Die Leiche der Frau war schließlich am späten Freitagnachmittag in der Feldmark bei Appen (Kreis Pinneberg) von einer Spaziergängerin in „unzugänglichem Gelände“ gefunden worden.

Bei der am Dienstag in der Rechtsmedizin Hamburg durchgeführten Obduktion wurde nun zweifelsfrei festgestellt, dass es sich um die vermisste 68-Jährige aus Nordrhein-Westfalen handelt. „Als Todesursache konnte eine massive Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt werden“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Die Ermittlungen führte die eingerichtete Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster. Dabei geriet der 52-jährige Neffe aus dem Kreis Pinneberg ins Visier der Ermittler. „Wir fanden Hinweise darauf, dass die 68-Jährige dem 52-Jährigen einen fünfstelligen Geldbetrag geliehen hat. Dieses Geld wurde von der Münsteranerin zurückgefordert, und es kam vermutlich zu einem Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte seine Tante getötet haben soll“, erklärte die stellvertretende Leiterin der Mordkommission, Julika Böhlendorf.

Laut Polizei soll der Beschuldigte mit der Leiche nach Hause gefahren sein und die Tote am Fundort, dem sogenannten Karpfenteich unweit des Schäferhofs in Appen, abgelegt haben. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch an seiner Wohnanschrift im Kreis festgenommen.

In der ersten Vernehmung habe sich der Neffe nicht zum Tatvorwurf geäußert. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Münster einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes beantragt.

Damit ist auch klar, warum die Identitätsklärung und die Ermittlungsarbeit im Hintergrund so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Nach dem Fund am Freitag hatte die Polizei bis Mittwoch keine Angaben zur Herkunft der Toten, zum Todeszeitpunkt oder zur -ursache gemacht.

In Appen hatten am Freitag Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Appen bis Einbruch der Dunkelheit mit einem Boot die Polizei bei der Arbeit unterstützt. Der Fundort befand sich unweit des Schäferhofs, einer Einrichtung der Diakonie. Dort finden in ländlicher Atmosphäre Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Alkoholkranke und Wohnungslose Hilfe und Unterschlupf.